Блог | Откупиться не удастся! Требую пожизненное фигурантам в деле "Карфаген"

Мне 67 лет. Я видел все или почти все. Прочитал много книг, смотрел разные фильмы. Полиция и службы безопасности часто действуют вместе с мафией, часто сами являются мафией.

Но у меня есть вопрос к нашим ублюдкам: вы знаете, что в нашей стране террористы каждый день несут смерть и горе, разруху и страдания нашим людям.

Война не спишет всего этого, и просто так оно не смоется в унитаз. Откупиться не удастся. Верю в Бога и справедливый конец для вас всех.

Требую пожизненного срока. Необходимо на время войны ввести смертный приговор. Точка. Всех, кто продолжает делать подобное, призываю остановиться и бежать.

Искренне благодарю ребят из НАБУ.