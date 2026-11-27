"Откат на 10 лет назад": нардепы через Конституционный суд хотят отменить ответственность за отмывание средств – ЦПК
Здание Конституционного суда Украины в Киеве
46 народных депутатов подали в Конституционный суд Украины (КСУ) обращение с требованием признать неконституционными ключевые положения статьи 209 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за отмывание имущества, полученного преступным путем. В случае удовлетворения представления осудить за это преступление можно будет только после вынесения приговора за основное правонарушение.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК) на своей странице в Facebook. В организации обратили внимание как на возможные последствия этой инициативы, так и на фамилии народных депутатов, которые ее поддержали.
В ЦПК считают, что такая инициатива может отбросить Украину на десять лет назад в борьбе с отмыванием незаконных доходов. Поскольку рассмотрение дел об основных преступлениях часто затягивается на годы, такие изменения могут существенно осложнить привлечение к ответственности за отмывание средств.
Среди подписантов – в основном народные депутаты от "Слуги народа" и бывшей ОПЗЖ. В частности, к ним присоединились Юрий Бойко и Григорий Мамка.
В то же время в Центре противодействия коррупции обратили внимание на то, что инициативу поддержали и парламентарии, фигурирующие в делах НАБУ и САП. Некоторые из них уже получили обвинительные приговоры, другим ранее объявили подозрения.
Народные депутаты, подписавш...
Источник: ЦПК
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В частности, под конституционным представлением поставили подписи:
- Людмила Марченко, бывшая народная депутатка от "Слуги народа". На следующий день после регистрации обращения в КСУ Апелляционная палата ВАКС приговорила ее к двум годам лишения свободы.
- Александр Юрченко, также бывший представитель этой политической силы. В сентябре ВАКС назначил ему девять лет лишения свободы по делу, в котором он предлагал купить решение комитета относительно изменений в законодательство.
- Николай Тищенко, которого подозревают, в частности, в отмывании средств через благотворительный фонд. По версии следствия, часть денег, собранных на благотворительность, тратили на другие нужды, среди которых – отдых в Европе.
- Юрий Кисель, который в конце прошлого года получил подозрение от НАБУ и САП по делу о передаче народным депутатам конвертов с деньгами.
- Анна Скороход, которой в декабре 2025 года объявили подозрение в вымогательстве 250 тысяч долларов взятки.
- Виктор Бондарь, подозреваемый по делу НАБУ и САП о завладении более чем 140 млн грн во время закупок для "Укрзалізниці".
В Центре противодействия коррупции напомнили, что это не первый случай, когда через Конституционный суд пытаются отменить важные антикоррупционные нормы. Так, в 2019 году КСУ признал неконституционной статью о незаконном обогащении по представлению народных депутатов. В результате НАБУ пришлось закрыть 65 уголовных производств.
В 2020 году еще 47 парламентариев добились признания неконституционным наказания за недостоверное декларирование. Как отметили в ЦПК, среди авторов того обращения были и депутаты, подписавшие нынешнее представление.
В ЦПК предупреждают, что удовлетворение нынешнего обращения ослабит возможности Украины противодействовать отмыванию преступных средств. Это также станет шагом назад в выполнении ключевых условий европейской интеграции. На фоне переговоров о вступлении в ЕС такое решение, по оценке организации, будет свидетельствовать об ослаблении антикоррупционных механизмов вместо их укрепления.
Кроме того, в Центре противодействия коррупции считают, что признание оспариваемых положений неконституционными фактически позволит избежать ответственности ключевым фигурантам операции "Мидас" – Тимуру Миндичу, Герману Галущенко и бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 20 ноября Высший антикоррупционный суд приговорил народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых к 3,5 года лишения свободы за злоупотребление влиянием. По данным следствия, он получил 558 тыс. грн неправомерной выгоды за содействие частной компании в победе на тендере по поставке медицинского оборудования.
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