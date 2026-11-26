Блог | От соучастника агрессии к "жертве обмана"? Лукашенко пытается переписать историю войны

Александр Лукашенко начал очередную попытку политического самооправдания. В интервью французскому журналу Le Point, записанному 17 ноября 2026 года, фрагменты которого были опубликованы 24–25 ноября, белорусский диктатор заявил, что якобы не знал о намерениях российских войск наступать на Киев с территории Беларуси в феврале 2022 года. Мол, российский Генеральный штаб не сообщал ему о своих планах, а российские войска после завершения совместных учений неожиданно отправились в Украину.

Для меня, как для человека, профессионально занимавшегося вопросами контрразведки и национальной безопасности, такая версия выглядит крайне неубедительной.

Напомню, что 10–20 февраля 2022 года на территории Беларуси проходили масштабные совместные российско-белорусские военные учения "Союзная решимость – 2022". По тогдашним оценкам НАТО, численность российской военной группировки в Беларуси могла достигать 30 тысяч военнослужащих. Использовались белорусские аэродромы, железнодорожная сеть, военные объекты, системы связи и логистическая инфраструктура. После запланированного завершения учений российские войска остались на территории Беларуси.

Все это происходило в государстве, которое Лукашенко контролирует с 1994 года, располагая разветвленным аппаратом спецслужб, военной контрразведки и других органов сектора безопасности.

Если Лукашенко действительно не знал о намерениях российского командования, то сегодня он фактически признает, что не контролировал деятельность иностранных войск на территории собственного государства. Это свидетельствовало бы о критической утрате военного и политического суверенитета Беларуси.

Если же он знал о подготовке вторжения, то теперь пытается избежать политической и потенциальной уголовной ответственности за содействие российской агрессии.

Даже если Лукашенко не посвятили во все детали оперативного плана российского командования, это никоим образом не снимает с него ответственности за решение предоставить территорию и инфраструктуру Беларуси в распоряжение государства-агрессора.

Особенно показательно, что 11 марта 2022 года Лукашенко на встрече с путиным ссылался на карту, которая якобы доказывала подготовку украинского нападения на Беларусь, таким образом оправдывая российское вторжение.

Уже 4 октября того же года он публично признал участие Беларуси в российской так называемой "специальной военной операции", хотя и отрицал непосредственное участие белорусской армии в боевых действиях.

А 2 октября 2026 года, менее чем за два месяца до нынешнего интервью, Лукашенко подтвердил безусловную поддержку Москвы и даже иронизировал по поводу того, кто из них с Путиным больший агрессор.

Теперь он пытается убедить западную аудиторию в своей непричастности к началу полномасштабной войны.

Однако существует международное право.

Пункт "f" статьи 3 определения агрессии, утвержденного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 года, прямо относит к актам агрессии действия государства, которое позволяет использовать предоставленную им другому государству территорию для совершения агрессии против третьего государства.

А 2 марта 2022 года Генеральная Ассамблея ООН в резолюции ES-11/1 отдельно осудила причастность Беларуси к незаконному применению силы против Украины.

Таким образом, для международно-правовой квалификации действий Беларуси не является определяющим то, пересекали ли украинскую границу регулярные подразделения белорусской армии. В то же время вопрос персональной уголовной ответственности Лукашенко требует надлежащего расследования и судебного установления соответствующих обстоятельств.

Почему же именно сейчас Лукашенко пытается дистанцироваться от российского вторжения?

На мой взгляд, речь прежде всего идет о подготовке режима к возможному завершению войны и формированию новой конфигурации отношений с Западом.

На протяжении 2025–2026 годов Минск возобновил прямой диалог с Вашингтоном. Переговоры со специальным представителем президента США Джоном Коулом уже способствовали освобождению сотен белорусских политических заключенных и частичному смягчению американских санкций.

Лукашенко стремится превратить эти контакты в инструмент политической реабилитации своего режима, восстановления экономических связей с Западом и постепенного выхода из международной изоляции. При этом он не демонстрирует готовности к системной демократизации Беларуси или прекращению поддержки российской агрессии.

В то же время он, очевидно, пытается застраховать себя от потенциально неблагоприятных для кремля последствий войны. Лукашенко прекрасно понимает, что будущая политическая и юридическая оценка российской агрессии неизбежно поставит вопрос об ответственности белорусского руководства.

Отсюда и попытка превратиться из соучастника агрессии в якобы независимого посредника.

Именно в этом контексте стоит рассматривать его предложение лично сопроводить Владимира Зеленского в москву и выступить гарантом его безопасности. Президент Украины вполне логично ответил встречным предложением – привезти путина в Киев.

Отдельного внимания заслуживает стремление Лукашенко решать вопрос о завершении войны без полноценного участия европейских государств. Такой подход фактически воспроизводит кремлевскую концепцию раздела Европы на сферы влияния и ограничения внешнеполитической субъектности Украины.

Но самое важное – за дипломатической риторикой Лукашенко пока не просматривается реального стратегического дистанцирования Минска от москвы.

Продолжается интеграция белорусского оборонно-промышленного комплекса с российским, сохраняется военное и разведывательное взаимодействие, углубляется зависимость белорусского сектора безопасности от России. На территории Беларуси размещена российская военная инфраструктура.

Украинская сторона неоднократно сообщала об использовании белорусской инфраструктуры связи для обеспечения российских атак ударными беспилотниками. Хотя 4 ноября Госпогранслужба Украины сообщила, что в течение предыдущей недели не фиксировала работу таких ретрансляторов, сама возможность использования соответствующей инфраструктуры остается фактором угрозы.

А уже 19 ноября Лукашенко заявил о проверке и отработке в масштабах всей страны алгоритмов функционирования государства в условиях военного времени.

Отсутствие публично подтвержденных признаков формирования новой ударной группировки вблизи украинской границы не означает исчезновения угрозы с севера.

Украина должна оценивать Беларусь не по заявлениям Лукашенко, а по реальным действиям его режима, уровню военной интеграции с Россией и способности Москвы использовать белорусскую территорию в собственных военных целях.

При этом необходимо четко разграничивать ответственность режима Лукашенко и белорусского народа.

Лукашенко сегодня пытается не столько выйти из войны, сколько уйти от ответственности за нее.

Он хочет получить политические дивиденды от мирного процесса, не отказываясь от военного союза с агрессором. Стремится добиться ослабления санкций, не устраняя причин их введения. Пытается вернуть международную легитимность, не меняя сущности собственного режима.

Но невозможно одновременно оставаться военным союзником государства-агрессора, обеспечивать его военные потребности и претендовать на статус нейтрального миротворца.

Украина не должна позволить Лукашенко конвертировать соучастие в российской агрессии в политический капитал будущего мирного процесса.

Историю можно пытаться переписать. Факты – нет.