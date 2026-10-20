Вэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. Видео

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал ряд заявлений, касающихся интеграции Украины в Североатлантический альянс и методов ведения боевых действий. По его словам, Соединенные Штаты выступают против вступления Украины в НАТО, и призвал украинские власти отказаться от атак на российские НПЗ.

Также он подчеркнул, что Вашингтон не связан с Киевом официальными союзническими обязательствами. Об этом вице-президент США рассказал в интервью 2WAY TONIGHT.

Позиция США по НАТО

В ходе беседы Вэнс охарактеризовал отношения между США и Украиной, отметив, что Киев является партнером Вашингтона, но в строго определенных рамках. Он обратил внимание на отсутствие юридически закрепленного договора о военном союзе между двумя государствами.

"Насколько я знаю, у нас нет официального союзнического соглашения с Украиной. Украина не входит в НАТО. Я не думаю, что она должна вступать в НАТО. Я считаю, что это страна, достойная восхищения, прекрасная страна с множеством замечательных людей. Мы будем сотрудничать по некоторым вопросам, но в некоторых вопросах наши позиции будут расходиться", – заявил Вэнс.

Таким образом, вице-президент США вновь подтвердил скептический подход текущей американской администрации к расширению НАТО на восток и прямому включению Украины в состав блока.

Атаки на российские НПЗ

Отдельное внимание в интервью было уделено ударам украинских сил по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам топливно-энергетического комплекса на территории РФ. Вэнс заявил, что Украина должна прекратить подобные операции.

По словам вице-президента США, подобные атаки негативно влияют на глобальный энергетический рынок и ведут к росту мировых цен на топливо, включая дизель, что в конечном итоге сказывается на американской экономике и рядовых потребителях. Он отметил, что в вопросе безопасности энергетической инфраструктуры интересы Вашингтона и Киева на данный момент не совпадают

Как сообщал OBOZ.UA, специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют отправиться в Норвегию для проведения нового раунда переговоров по прекращению войны в Украине. Ожидается, что к встречам присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп возмущен атаками Украины на российские НПЗ. Он заявил, что именно эти удары якобы являются причиной роста мировых цен на нефть, и это – их единственный результат.