"Большие возможности": Путин рассказал, о чем хочет говорить с Трампом и Си Цзиньпином

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что возлагает большие надежды на предстоящую трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателей КНР Си Цзиньпином. По его словам, стороны обсудят межгосударственные разногласия.

Также военный преступник утверждает, что готов к компромиссам и поиску баланса интересов. Об этом Путин заявил на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Чего ждет Путин от встречи

Главарь Кремля заявил, что трехсторонняя встреча на уровне лидеров на полях саммита АТЭС откроет "большие возможности для конструктивного общения".

Путин утверждает, что готов обсуждать с лидерами Китая и Соединенных Штатов разногласия в политике, экономике и безопасности. В то же время военный преступник заявил, что Москва готова к поиску компромиссов, поэтому видит большую потенциальную пользу от встречи.

"Площадка АТЭС представляет большие возможности для конструктивного общения на всех уровнях, и прежде всего, между лидерами везущих экономик, которые могут за одним столом обменяться мнениями. Решать любые межгосударственные разногласия в политике, экономике, безопасности путем поиска компромиссов и баланса интересов, сообща работать над укреплением основ глобального устойчивого развития. Поэтому ожидаю большую потенциальную пользу от встречи между лидерами России, Китая и США", – заявил Путин.

Напомним, 46-й президент США Джо Байден рассказал о частном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого предупредил его о серьезных последствиях вторжения в Украину. Телефонный разговор состоялся 7 декабря 2021 года, за несколько месяцев до начала полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут поднять вопрос гуманитарной миссии в Константиновке. Такой разговор может состояться во время саммита АТЭС в Китае 19 ноября.