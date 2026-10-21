"Большое дело для США": Трамп оправдался, почему приостановил санкции против России

Президент США Дональд Трамп объяснил, что приостановил санкции против России, чтобы не сорвать переговоры об освобождении американца Стивена Габбарда. По его словам, введение ограничений могло полностью остановить переговорный процесс.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social. Он добавил, что те, кто требовал немедленно ввести санкции, теперь просят у него прощения.

"Многие люди, которые требовали немедленно ввести санкции против России, теперь просят прощения у президента Трампа, потому что не знали, что он вел переговоры об освобождении Стивена Габбарда, а это действительно БОЛЬШОЕ и важное дело для США. Если бы санкции ввели, эти переговоры, без сомнения, полностью и окончательно остановились бы", – написал американский президент.

Пост Трампа в соцсети. Источник: Скриншот

Что известно об освобожденном американце

Стивен Джеймс Хаббард – гражданин США, которого российские оккупанты захватили в Изюме Харьковской области 2 апреля 2022 года. Российская сторона обвинила его в наемничестве на стороне Украины, а в октябре 2024 года приговорила почти к семи годам заключения.

Стивен Хаббард. Источник: Российские СМИ

Хаббард переехал в Изюм в 2014 году вместе со своей украинской партнершей и зарабатывал на жизнь преподаванием английского языка. После начала полномасштабного вторжения он пытался выехать из города, однако попал в плен.

В Государственном департаменте США заявляли, что американца задержали незаконно. Позже Россия освободила его. Трамп утверждал, что лично просил российского диктатора Владимира Путина отпустить Хаббарда, и подчеркивал, что для этого не понадобился обмен.