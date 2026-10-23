Блог | Большая игра Трампа, Путина и Си и что ждет Украину дальше

Давайте поразмышляем и покассандрим, все равно Вы в любой момент сможете накидать мне виртуальных камней за пазуху, если все, что здесь написано, окажется ерундой. Итак:

1. Никакой трехсторонней встречи по вопросу сокращения ядерного оружия не будет. Это предвыборный блеф Трампа и пу. Ну подумайте, зачем Си даже выслушивать болтовню на эту тему, если у пу 6 тысяч боеголовок, у Трампа их 5 тысяч, а у Си около 2,5 тысяч? Какое сокращение? Си нужно их увеличивать, а не слушать разговоры о разрядке.

2. Нападения на Балтию тоже не будет. Почему? Помните конфигурацию нашего фронта? На вопрос, почему пу не полез на северо-восток Украины, ведь там тоже в 2014 году было очень-очень пророссийское население, ответ очень простой – труба. Так вот – Балтика очень близко к белорусской трубе, которая все еще работает, качая ямальский газ в Европу, но и это не самое главное. Главное – торговый путь товаров из Китая в Европу, важный как для Китая, так и для Европы. Для Китая этот путь важен именно технологиями, которыми Европа продолжает снабжать Китай. Тем более что при эскалации есть угроза для эксклава Калининграда, который в случае чего будет очень надежно и быстро изолирован, а пробивать туда наземный коридор из Беларуси долго и тяжело с точки зрения потери ресурсов.

3. Вместо этого возможна эскалация на "финском фланге", где никаких труб нет. Хотя здесь на руку финнам играет историческая травма предыдущей финской войны, которая стоила москалям несоразмерно больших потерь в "человеческом мясе".

4. Переговоры, даже декоративные, о мире теперь больше играют на руку москве, хоть как-то спасая ее от экономического коллапса. Поэтому пу будет и дальше играть в эту игру, при этом без каких-либо уступок. Пока московский фронт не рухнет или их экономика не обвалится, требования к Украине будут такими же.

5. Гигантский рынок московии, который поглощает все китайское, почти дармовые ресурсы оттуда и удобный и дешевый путь через нее и через Беларусь в Европу – это то, что нужно Китаю и дальше. Любая угроза этому пути очень беспокоит Китай. Обострение отношений Украины с Беларусью из-за ретрансляторов тут же привело к нервным консультациям с китайскими представителями как Беларуси, так и Украины. К сожалению, Украина слишком много закупает в Китае деталей для дронов, чтобы шантажировать Беларусь безопасностью этого "китайского пути жизни". Да и Европа слишком активно эксплуатирует этот путь. Или все-таки можем? Посмотрим – слишком уязвима эта пуповина, проложенная у самой Украины...

6. Что будет после выборов в США? Год скандальных расследований и подготовки к импичменту. Но сначала война за Персидский пролив. Три авианосные эскадры еще никогда не заканчивались разрядкой, а экономический кризис в Иране при неадекватных ситуации амбициях КСИР и фактическом кризисе власти там просто умоляет толкнуть Иран в хаос разрухи и к смене, хотя бы символической, режима.

7. Ну а Трамп-пу? Пу уже сделал для Трампа все, что мог – втянул Францию в грабеж и поджоги, показав ядерному электорату Трампа, к чему приводит засилье "либерастов". Дальше, после выборов, о "дизельном кризисе" можно забыть и снова заняться Ираном. А розовые надежды пу на восстановление величия и Сочи-2 превратить в пшик и "развеянный смрад соляры".

8. Только хуситы в Йемене все больше становятся занозой в заднице для мира. Из йеменцев и саудитов вояки никакие, а хуситы уже переросли свою прежнюю роль всего лишь прокси Ирана. А если они найдут общий язык с сомалийскими пиратами, миру снова придется путешествовать вокруг Африки вместо Красного моря, а этот альянс будет похуже катастрофического расширения ИГИЛ в Ираке и Сирии еще пару лет назад. Демонстративное невмешательство США в расширение влияния хуситов кажется "страшной карой" от Трампа Европе и саудитам за их "предательство" в предыдущей войне с Ираном. Но Трамп еще наплачется из-за такого своевременного невмешательства.

9. Украине – стоять дальше. Без вариантов. Пробовать достучаться до Китая. Пробовать играть посередине между республиканцами и демократами в США. Пробовать баллистику. Биться, опираясь на гранты Европы, и ждать истощения московии в этой тотальной войне, где моральная правда все равно победит сплошную ложь и коварство...