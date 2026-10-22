"Убил тысячи людей": в Британии резко отреагировали на слова Уиткоффа о "гуманисте" Путине

Великобритания отвергла характеристику российского диктатора Путина как гуманиста, которую озвучил спецпосланник Трампа по вопросам войны в Украине Стив Уиткофф. Представитель британского правительства Кэт Симмонс заявила о тысячах погибших и систематических ударах России по критической инфраструктуре.

О реакции британской стороны сообщает Bloomberg. Симмонс прокомментировала слова Уиткоффа в четверг, 22 октября, во время общения с журналистами.

"Мы, безусловно, не признаем такой характеристики", – сказала она.

Позиция Лондона

Уиткофф назвал Путина гуманистом во время встречи, на которой приветствовал освобождение из российской тюрьмы американского учителя, задержанного в России. Обращаясь к российскому лидеру, спецпосланник заявил, что тот также является гуманистом, и выразил ему уважение.

В ответ британская сторона подчеркнула последствия российской агрессии. По словам Симмонс, Путин убил тысячи людей, в том числе невинных украинцев, а также россиян, которых отправили погибать на передовую.

"Он лишает детей и пожилых людей тепла и систематически атакует критически важную инфраструктуру", – заявила представительница британского правительства.

Разногласия союзников

Реакция Лондона стала очередным свидетельством разногласий между Великобританией и США по поводу подходов к России и ее войны против Украины.

В выходные министр здравоохранения Великобритании Иветт Купер, ранее занимавшая пост главы МИД, заявила, что позиция Лондона в отношении России отличается от американской. Это произошло после того, как Трамп отменил пошлины, связанные с российским экспортом энергоносителей.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Энди Бернем принимал на Даунинг-стрит президента Украины Владимира Зеленского. Во время встречи британский премьер подтвердил поддержку Украины после того, что назвал "очень темными и сложными днями". В этот период Трамп заключил сделку о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

В то же время Симмонс уклонилась от прямого ответа на вопрос, считает ли британское правительство гуманистом самого Трампа. Она заявила, что Лондон полностью поддерживает усилия американского президента, направленные на достижение прочного мира в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Британия передала Украине новые ракеты Storm Shadow для ударов по военным объектам России.