"Важный символ": Мадяр заявил, что на Мукачевский замок нужно вернуть венгерского турула

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ожидает, что на бастион Мукачевского замка вернут фигуру венгерской мифической птицы – турула. Еще в 2022 году по решению местных властей ее заменили на трезубец.

По мнению Мадьяра, возвращение этого венгерского символа не будет стоить дорого, но станет "большим жестом" со стороны Украины. Об этом глава венгерского правительства заявил во время визита на Закарпатье 24 ноября.

Что сказал Мадьяр

Во время пресс-конференции в Берегово Мадьяр заявил, что ожидает возвращения в замок в Мукачеве венгерской мифической птицы – турула, которого в 2022 году заменили на тризуб.

Замена, убежден политик, будет стоить недорого, но станет важным жестом. Свое пожелание он отдельно озвучивал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Владимир Зеленский вместе с Петером Мадьяром. Источник: Telegram-канал президента.

"Я надеюсь, что птица турул, которая является очень важным символом, вернется в Мукачевский замок. Я надеюсь, что она займет место, которое занимала на протяжении столетий. Это не стоит больших денег, но является большим жестом", – отметил Мадяр.

Решение заменить фигуру турула на замке "Паланок" тризубом в свое время принял Мукачевский городской совет. Может ли центральная власть изменить это решение – неизвестно.

Тогда же Мадяр добавил, что общался с закарпатскими венграми, которые радуются сближению Украины и Венгрии после длительной политической напряженности.

Откуда в "Паланке" появился турул и когда он оттуда исчез

Как рассказал закарпатский журналист Виталий Глагола, турул в "Паланке" появился в конце XIX века, а именно в 1896 году, когда Венгрия отмечала тысячелетие прихода венгерских племен в Карпатский бассейн.

"К этой дате в разных частях тогдашнего Венгерского королевства решили установить семь памятников. Один из них появился на Мукачевском замке. 23 октября 1896 года там установили скульптуру турула на 33-метровой мемориальной колонне. Размах крыльев птицы составлял около пяти метров, а в клюве она держала меч. Скульптуру изготовил из меди венгерский скульптор Дьюла Безереди", – написал Глагола.

Турул в "Паланке" во времена... Источник: varosh.com.ua Развернуть

Эту мифическую птицу выбрали не случайно: венгры верили, что она указывала путь их предкам во время переселения в Карпатский бассейн. Со временем она стала одним из важных национальных символов Венгрии.

В целом мифическая птица возвышалась над "Паланком" не так уж долго – точно не "на протяжении столетий", как утверждал Мадьяр.

Уже 17 декабря 1924 года, через 28 лет после установки, турула демонтировали власти Чехословакии, установившие контроль над Закарпатьем.

Скульптуру тогда перенесли во внутренний двор замка. А при советской власти турула распилили, бронзу переплавили и отлили из нее пятиконечные звезды.

На свое первоначальное место мифическая венгерская птица (уже, к сожалению, не оригинальная) вернулась лишь в 2008 году. Тогда в "Паланке" установили копию исторической скульптуры, изготовленную закарпатским скульптором Михаилом Беленем. Восстановление профинансировал Имре Пак, американский бизнесмен венгерского происхождения, родившийся в Мукачево.

Турул в "Паланке". Источник: facebook.com/Palanokmuseum

А в октябре 2022 года турула демонтировали снова, на этот раз – по решению исполкома Мукачевского горсовета от 13 октября, согласно которому на его месте должен был быть установлен малый Государственный Герб Украины – тризуб.

Мэр Мукачево Андрей Балога объяснял, что идею установить украинский герб обсуждали еще с 2018 года. По его словам, замок расположен на украинской земле, поэтому на нем должны быть государственные символы Украины.

25 октября 2022 года на постаменте торжественно открыли металлический трезубец высотой 3,3 метра. Демонтированного турула передали в фонды Мукачевского исторического музея. Тогда директор музея сообщал, что скульптуру планируют показывать в новой музейной экспозиции.

Турула заменили на тризуб

Таким образом, в общей сложности турул украшал Мукачевский замок менее полувека (42 года): 28 лет после первого установления и еще 14 – при независимой Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 24 ноября, премьер Венгрии Мадьяр прибыл в Закарпатье и встретился с Зеленским.

Мы рассказывали все подробности об исторической встрече.