"Важный инструмент": главный переговорщик Путина заявил, что использует ИИ для "геополитических прорывов"

Специальный представитель диктатора РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал об активном применении искусственного интеллекта в дипломатической работе. По его словам, нейросети помогают совершать "геополитические прорывы".

По словам Дмитриева, современные технологии уже стали неотъемлемой частью подготовки к международным встречам. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026.

Как нейросети помогают Кремлю

Главный переговорщик Путина пояснил, что ИИ способен не только решать рутинные практические задачи, но и помогать в разработке проектов дипломатических документов. В качестве примера он привел работу с нейросетью по корректировке переговорных позиций.

По его словам, алгоритму можно поручить сгенерировать черновик соглашения, а затем поставить перед ним конкретную политическую задачу, например уточнить, как сделать документ более аргументированным и добиться того, чтобы он в полной мере отражал позицию российской стороны.

Дмитриев назвал такую технологию "очень важным инструментом" и подчеркнул, что российские ИИ-модели "способны готовить почву для настоящих геополитических прорывов".

В то же время он рассказал об осторожном подходе при работе с ИИ. Дмитриев напомнил о необходимости тщательно верифицировать любые данные, сгенерированные алгоритмами.

"Доверяй, но проверяй. И это очень важно, что, действительно, всегда можно и нужно проверять и, безусловно, роль человека крайне важна. Нельзя искусственному интеллекту отдавать на откуп все, потому что это будет очень опасно для мира. Именно симбиоз искусственного интеллекта и человеческих решений, это то, что позволит развивать его в правильном формате", – сказал он.

Что ИИ насоветовал россиянам

На практике "аргументированная позиция" Кремля, для оформления которой в Москве предлагают привлекать нейросети, на мирных переговорах сводится к набору жестких ультиматумов и максималистских претензий к Киеву и Западу. Москва не идет на уступки в вопросе суверенитета Украины и продолжает настаивать на полном выводе украинских войск с территории Донбасса, а также на закреплении за собой оккупированных регионов и контроля над стратегическими объектами, включая Запорожскую АЭС.

Также после "советов" от ИИ Кремль требует полного прекращения поставок любых западных вооружений и военной техники Украине, а также юридического отказа Альянса от дальнейшего расширения и любой военной активности на украинской территории. Помимо претензий непосредственно к Украине, в переданных на переговорах в Абу-Даби документах Россия вновь потребовала вернуть военную инфраструктуру НАТО на позиции 1997 года, то есть вывести войска и базы Альянса из стран Центральной и Восточной Европы. В Евросоюзе эти требования уже назвали абсурдными и служащими лишь поводом для продолжения агрессии.

Напомним, 25 ноября руководитель Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал следующий обмен военнопленными. По его словам, первые украинские защитники могут вернуться домой уже в конце ноября или в начале декабря.

Как писал OBOZ.UA, спецпредставитель американского президента Джаред Кушнер заявил, что переговоры о завершении войны в Украине застряли на территориальном вопросе. По мнению американского представителя, прежде чем обсуждать возможные территориальные уступки, необходимо определить условия послевоенного урегулирования, в частности вопрос гарантий безопасности.