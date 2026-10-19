В какие сроки украинцы считают возможным окончание войны и сколько готовы терпеть: опрос раскрыл настроения

Лишь 10 % украинцев надеются на завершение войны до конца 2026 года, тогда как более половины опрошенных считают, что боевые действия продлятся как минимум до второй половины 2027 года. В то же время 62% граждан заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Исследование охватило более тысячи совершеннолетних лиц, проживающих на подконтрольной Украине территории.

Таким образом, 13% респондентов ожидают завершения войны в первой половине 2027 года. Еще 56% считают, что это произойдет во второй половине следующего года или позже. При этом 21% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Украинцам предлагается оцени... Источник: КМИС. Развернуть

Таким образом, большинство украинцев не рассчитывают на скорое прекращение боевых действий и настраиваются на длительное противостояние.

По вашему мнению, когда може... Источник: КМИС. Развернуть

Отвечая на вопрос о том, сколько еще готовы терпеть войну, 62% граждан заявили, что будут терпеть столько, сколько потребуется. Еще 4% готовы терпеть примерно год, а 21% назвали более короткий срок – от нескольких месяцев до полугода. Остальные 13% не определились.

Сколько ещё времени Вы готовы терпеть войну? Источник: КМИС.

По сравнению с серединой сентября общенациональные показатели готовности продолжать сопротивление существенно не изменились. Среди респондентов, опрошенных 8–9 октября, таких было 60%, а среди тех, кто отвечал 10–16 октября, — 63%. В КМИС отметили, что разница находится в пределах статистической погрешности.

С какой точкой зрения относи... Источник: КМИС. Развернуть

Отдельно социологи исследовали отношение граждан к предложению вывести украинские войска с подконтрольных территорий Донецкой области в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы.

Категорически неприемлемым такой вариант считают 61% опрошенных. В то же время 35% допускают возможность согласиться на это условие, хотя для большинства из них оно остается сложным. Еще 4% не определились.

По сравнению с концом июля – началом августа статистически значимых изменений в отношении к такому предложению не зафиксировано.

В региональном разрезе наибольшая доля тех, кто допускает передачу под контроль России территорий Донбасса, которые в настоящее время находятся под контролем Украины, зафиксирована на Востоке — 45 %. В то же время в этом регионе 51 % категорически против. В Киеве такую уступку отвергают 66% респондентов – это самый высокий показатель среди регионов.

Вы полностью согласны, скоре... Источник: КМИС. Развернуть

Опрос также показал, как граждане воспринимают российские атаки на украинские экономические объекты, в частности порты, склады и автозаправочные станции.

92% респондентов считают, что Россия пытается уничтожить украинскую экономику, сделать жизнь граждан невыносимой и заставить Украину капитулировать.

В то же время 5% опрошенных придерживаются иной интерпретации российских ударов. В частности, 3% считают их ответом на атаки Украины по экономическим объектам России, а ещё 2% убеждены, что Россия атакует только объекты, связанные с армией.

Большинство респондентов также возлагают ответственность за отсутствие мирного соглашения на Россию. По результатам одного из вариантов опроса, 84% согласились с утверждением, что Россия стремится покорить Украину и не готова к миру, при котором она останется суверенным государством с сильной армией. Не согласились с этим 12%.

В то же время 73% не поддерживают мнение, что украинская власть должна быть более уступчивой на переговорах с Россией, чтобы достичь договоренностей. Такую позицию разделяют 20% опрошенных.

В другой части исследования респондентам предложили выбрать одно из двух утверждений. В результате 78% указали, что главным препятствием для мира является стремление России подчинить Украину. Лишь 12% в большей степени согласились с тем, что достижению договоренностей мешает неуступчивость украинских властей.

Что лучше всего соответствуе... Источник: КМИС. Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что большинство украинцев не поддерживают вывод Сил обороны из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы. По результатам опроса, 61% респондентов считают такую уступку категорически неприемлемой, тогда как 35% готовы допустить такой сценарий.