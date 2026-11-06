"У Украины нет другого выхода": Зеленский заявил о движении к новой политической инфраструктуре в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости быстро выстраивать новую политическую инфраструктуру поддержки Украины в США. Он подчеркнул, что Киеву нужно объединять сторонников нашего государства из обеих американских партий и налаживать диалог с учетом перераспределения политических сил.

Об этом глава государства рассказал в интервью телемарафону "Единые новости", фрагмент которого опубликовали на официальном канале президента. Зеленский также напомнил о $16 млрд, которые ранее были предусмотрены предыдущими договоренностями с США, но так и не поступили Украине.

Политическая поддержка США

По словам Зеленского, Украина должна учитывать изменения в политическом балансе Соединенных Штатов и соответственно выстраивать отношения с американскими партнерами. Президент считает, что сейчас могут возрасти шансы на получение дополнительной помощи от Вашингтона.

"Украине нужно двигаться к новой политической инфраструктуре в Соединенных Штатах Америки. Двигаться нужно быстро. Объединять ту двухпартийную поддержку, которая у нас есть. Понимая перераспределение сил, нужно правильно выстроить диалог", – сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что во время войны Украина должна прежде всего укреплять собственные возможности. Для этого, в частности, необходимо продолжать работу над получением американской помощи.

Вопрос 16 миллиардов

Отдельно Зеленский упомянул о средствах, которые Украина должна была получить согласно предыдущим договоренностям с США. По его словам, речь идет о $16 млрд, предоставление которых было остановлено.

Президент поблагодарил американскую сторону за уже оказанную помощь, однако подчеркнул, что Украина должна продолжать добиваться получения этих денег.

"Мы благодарны за все, что было предоставлено, но как минимум за эти деньги Украина должна бороться", – заявил Зеленский.

Он отметил, что работа над пакетом помощи от Соединенных Штатов остается одной из важных задач для украинских властей.

Ранее OBOZ.UA писал, что президент Владимир Зеленский объяснил, что может означать для Украины победа демократов на промежуточных выборах в США. Глава государства выразил надежду, что это поможет увеличить поддержку нашей страны, в частности в виде финансовой помощи и поставок оружия.

Зеленский подчеркнул, что демократы четко высказываются в поддержку Украины и восстановления связей между США и Европой. Он также отметил, что благодарен республиканцам за помощь.