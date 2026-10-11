Блог | У Овального вербальная овуляция, а жлобская жадность некоторых членов ЕС и НАТО убивает украинцев

Трамп только что похвастался тем, что ему аплодируют даже тогда, когда он несет чушь.

Далее текст на языке оригинала.

Так, хтось, звісно аплодує своєму коханому Трампампамчикові абсолютно завжди, але ж має бути й якась межа.

Коли він наполегливо порекомендував нам замінити нашого президента, аплодував, приміром, Мордор, але ж у нас це тільки підвищило рейтинг Зеленського, адже, як би ми до голови своєї держави не ставилися, не Трампова собача справа, хто нами керуватиме у важкі путінотрампівські часи людства.

До речі, про ці часи – детальніше.

Греція й Іспанія мають величезні запаси ракет-перехоплювачів, які нам критично необхідні для захисту людей і енергетики взимку.

Однак вони продовжують тримати на складах зенітні ракети до систем Patriot навіть із майже вичерпаним строком експлуатації – замість того, щоб передати їх Україні.

Так от, за традицією – довідково – допомога Україні від 10 країн за понад 4 роки війни (в млрд євро):

Нідерланди 13,2

Данія 12,1

ІСПАНІЯ 4,5

Литва 1,8

Естонія 1,2

Латвія 0,8

Люксембург 0,6

Ірландія 0,4

ГРЕЦІЯ 0,2

Ісландія 0,1

Тобто Іспанія надала майже в 3 рази менше за крихітні Нідерланди чи Данію,

а Греція – десь на порядок менше за Литву, в 6 разів менше за Естонію і в 3 рази менше за Люксембург.

При цьому Іспанія за 4 з гаком роки витратила на допомогу нам з початку війни менше 0,3% від ОДНОРІЧНОГО ВВП,

Греція ж – значно менше 0,1%

(а, приміром, Данія й Естонія, нагадаю, – по 2,8%).