В Литве отреагировали на "причастность" к атаке беспилотников на Калининградскую область РФ

Литва отвергла свою причастность к атаке беспилотников на Калининградскую область России, о которой сообщалось 21 ноября. В Вильнюсе подчеркнули, что страна не разрешала использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на своей странице в соцсети X. В публикации он изложил позицию МИД Литвы относительно обвинений, распространяемых в социальных сетях.

Литва отвергла использование своего воздушного пространства для атак на РФ

"Министерство иностранных дел Литвы категорически отвергает ложные утверждения, распространяемые в социальных сетях, о якобы причастности Литвы к атаке беспилотников на Калининградскую область Российской Федерации", – отметил дипломат.

Глава ведомства также подчеркнул, что Вильнюс не открывал свое воздушное пространство для подобных операций.

"Литовская Республика никогда не разрешала использовать свое воздушное пространство для атак на цели на территории Российской Федерации, в том числе и в этом случае", – подчеркнул Будрис.

Пост Кястутиса Будриса в X. Источник: Скриншот

Что известно об атаке на Калининградскую область

Вечером 21 ноября в Калининградской области РФ прогремела серия взрывов. Жители портового города Балтийска, где расположена база российского Балтийского флота, сообщали о работе противовоздушной обороны и публиковали соответствующие видео в социальных сетях.

Сначала местные власти заявляли, что сигнал воздушной тревоги был ложным из-за якобы обнаружения подозрительного объекта со стороны Литвы. Однако менее чем через час сирены прозвучали повторно, после чего в регионе услышали взрывы. Российские авиационные власти также временно ограничивали работу аэропорта Храброво.

По информации OSINT-исследователей Dnipro Osint, вероятной целью беспилотников могла быть портовая инфраструктура Балтийска. Аналитики установили геолокацию одного из опубликованных видео и подтвердили применение российской ПВО в городе. В то же время они предположили, что дроны могли двигаться в направлении Калининградской области через Финский залив.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 22 ноября российский Краснодар подвергся атаке беспилотников, после которой в городе зафиксировали сильное задымление. По данным OSINT-аналитиков, пожар мог возникнуть на территории Главного управления Росгвардии Краснодарского края.