В администрации Трампа хотят видеть Орбана во главе ООН: Россия и Китай могут поддержать его кандидатуру – WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций стал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его кандидатуру могут поддержать также Китай и Россия.

Решение о том, что Орбан будет выдвигать свою кандидатуру, пока окончательно не принято. Об этом со ссылкой на источники сразу из трех стран пишет The Wall Street Journal.

Трамп хочет, чтобы Орбан возглавил ООН

Источники WSJ сразу в трех странах подтверждают, что администрация Трампа выступала за кандидатуру Виктора Орбана на пост генсека ООН.

"США поощряли бывшего премьер-министра Венгрии принять участие в гонке и даже подали ему первоначальную идею. План пока не был окончательно утвержден", – пишет издание.

Собеседник WSJ из Госдепартамента США при этом сообщил, что предварительно эту идею Вашингтон уже обсуждал с Москвой и Пекином – и они могут поддержать кандидатуру Орбана

"План заключается в том, чтобы Орбан стал их общим кандидатом. Как нам рассказали официальные лица США и другой страны, когда США, Россия и Китай хотят одного и того же в Совете Безопасности ООН, они обычно этого добиваются. Сотрудник Государственного департамента насчитал восемь голосов в Совете Безопасности, которые "комфортно" проголосовали бы за Орбана, и 10 из 15 членов Совбеза, которые были в пределах досягаемости. Станут ли тогда Великобритания и Франция препятствовать большинству? Эти две страны обычно осторожно используют право вето", – попыталось издание оценить шансы Орбана занять высокий пост.

По данным издания, пока американские чиновники обсуждали, кого они хотели бы видеть во главе ООН, имя Орбана постоянно упоминалось.

"Кто-то вроде Орбана", – говорили они, и китайские и российские коллеги соглашались. В конце концов американские чиновники задались вопросом: почему бы не Орбан? Есть множество причин, например, что он будет апологетом Владимира Путина и других диктаторов. Но Орбан – это "кандидат мечты MAGA и консерваторов", утверждал американский чиновник", – говорится в материале.

Республиканцам (особенно самым ярым сторонникам Трампа) в Орбане нравится то, как он действовал в вопросах массовой миграции, деятельности либеральных неправительственных организаций и "левых судов", а также венгерской прессы. Экс-премьер Венгрии часто конфликтовал с Европейским союзом, одновременно требуя от него субсидий, а его прокитайская ориентация "никогда не портила его имидж защитника западной цивилизации".

Трамп поддержал Орбана на апрельских выборах в Венгрии, а вице-президент Джей Ди Вэнс даже приезжал в страну, чтобы агитировать за него. Поэтому, если Орбан согласится побороться за пост генсека ООН, Трамп и Вэнс, по данным источников, снова публично поддержат его.

Один из собеседников издания, знакомый с процессом, сообщил, что ясность в вопросе выдвижения Орбана появится после промежуточных выборов в США.

Согласился ли сам Орбан выдвинуть свою кандидатуру – пока неизвестно. Комментировать этот вопрос он отказался.

Как сообщал OBOZ.UA, вскоре после парламентских выборов в Венгрии новая власть изменила конституцию страны: один человек сможет возглавлять правительство страны не более 8 лет. Поэтому Орбан, который пробыл у власти значительно дольше, больше не сможет стать премьером.