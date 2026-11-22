Уже не "Новороссия": в ISW указали на угрозы заявлений режима Путина о "русском Киеве"

В Кремле продолжают озвучивать планы захватить большую часть Украины, включая Киев. Как и прежде, российские чиновники называют юго-восток Украины и большую часть центральной Украины "традиционно русскими землями".

При этом если раньше в их риторике звучал придуманный россиянами регион в Украине "Новороссия", который они считают "неотъемлемой" частью России, то теперь заявление Лаврова охватывает еще более обширную территорию Украины. Об этом сообщило издание ISW.

Что говорят в Кремле

Высокопоставленные чиновники Кремля неоднократно публично заявляли о стремлении России контролировать большую часть Украины.

В России всегда пытались оправдать свои вторжения в Украину в 2014 и 2022 годах, утверждая, что эти районы украинской территории являются "традиционно" российскими, а российские чиновники специально назвали города Харьков, Николаев и Одессу "российскими".

Недавно в России выпустили "документальный" фильм для российского государственного телеканала "Первый канал" о Русской православной церкви. В нем министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь заявил, что юго-восток Украины и большая часть центральной Украины вместе с Киевом "несомненно, являются традиционно российскими землями".

"Лавров заявил, что Москва должна достичь своих военных целей в Украине и преодолеть якобы русофобию на "пространстве, которое сейчас называется Украиной". Такие заявления России не новы. Кремль начал согласованную информационную кампанию еще до полномасштабного вторжения России в 2022 году, которая распространяла идею о том, что Россия будет контролировать большую часть Украины и оставит небольшое государство-осколок на западе Украины", – говорится в материале ISW.

Уже не "Новороссия"

Кроме того, кремлевские чиновники в своих заявлениях неоднократно упоминают "Новороссию" – вымышленный регион в Украине, который, по их словам, включает всю южную и восточную Украину и является "неотъемлемой" частью России.

Однако в упомянутом российском фильме заявление Лаврова охватывает еще более широкую территорию Украины, чем та, которую они традиционно называли "Новороссией".

ISW оценивает, что одной из причин вторжения Москвы в Украину в 2022 году было завоевание полного контроля над Украиной после того, как другие попытки сделать это потерпели неудачу.

В то же время эти заявления кремлевских чиновников о стремлении Москвы достичь своих экспансионистских военных целей несовместимы с недавними сообщениями о предложениях США по прекращению войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российский диктатор Владимир Путин, развязавший кровавую бойню против Украины, рассказал о "заинтересованности в урегулировании конфликта". По его словам, Россия якобы стремится к урегулированию вместе с Соединенными Штатами и Китаем.