"Правительство США стало спонсором терроризма": сенатор-демократ обвинил Трампа в преднамеренном финансировании ударов РФ по Украине
Сенатор Крис Мерфи, демократ...
Источник: Хосе Луис Магана / AP
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Сенатор-демократ Крис Мерфи обвинил президента США Дональда Трампа в преднамеренном финансировании российских ударов по Украине. Американский политик назвал правительство Соединенных Штатов спонсором государственного терроризма.
Мерфи в социальной сети X написал, что Россия целенаправленно атакует гражданское население Украины в масштабах, которые нельзя игнорировать. По его словам, Трамп сознательно финансирует эти действия.
Трамп сознательно финансирует эти действия.
Источник: https://x.com/chrismurphyct/
"Правительство Соединенных Штатов теперь является спонсором государственного терроризма", — написал Крис Мерфи в своем посте в X.
Сенатор признал, что его слова могут звучать как политическая гипербола, однако подчеркнул, что считает их фактически обоснованными. Он связал своё заявление с российскими нападениями на гражданское население в Украине и финансовыми решениями администрации Трампа.
Вопрос санкций
9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках тысяч тонн российского дизельного топлива в Соединенные Штаты и на мировые рынки.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Зеленский раскритиковал временное снятие санкций с российского дизельного топлива. Он назвал такое решение "очевидной слабостью, которая играет на руку России".
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