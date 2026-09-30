Блог | Украинцев "придумали австрийцы"? Как украинофобия входит в польский политический мейнстрим

Если вы подумаете, что это просто российская антиукраинская пропаганда, переведенная на польский язык, то не спешите с выводами. Это польская антиукраинская пропаганда – подлинная, с собственными глубокими историческими корнями.

Несмотря на их антагонизм по отношению друг к другу, у них есть кое-что общее, а именно украинофобский дискурс: от сомнений в существовании украинского этноса до отрицания права украинцев на собственную государственность.

Оказывается, великорусская байка о том, что украинцев придумал австрийский Генштаб вместе с цисарем, которую с "нулевых" повторяет современная российская пропаганда, отныне становится частью польского информационного и публичного пространства. Скоро вы услышите, как этот бред будут озвучивать польские политики и общество.

Исторические фантомные боли, великодержавные комплексы, наследие колониализма и бред реваншизма не дают покоя значительной части польского политикума и общества.

Сказать, что я удивлен, – это абсолютно не так. С 2015 года, а особенно после 2023 года, Польша в своей истеричной политике и политике национального эгоизма семимильными шагами идет по пути путинизма. Миф о "геноциде" на Волыни уже стал элементом консенсуса польского общества. Бред о Степане Бандере и "бандеризме" стал частью публичного политического дискурса. Теперь осталось убедить польское общество в том, что украинцев и Украину придумал австрийский Генштаб, и после этого можно переходить к тезису о том, что поляки и украинцы – это один народ, а украинский язык – это испорченный русизмами польский язык.