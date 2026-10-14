Украинцы считают Порошенко лидером оппозиции: опрос выявил настроения и оценку деятельности фракций

В сентябре 2026 года 30 % украинцев назвали Петра Порошенко лидером политической оппозиции, а 11 % — Дмитрия Разумкова. В то же время ни одна парламентская фракция не получила преобладания положительных оценок: в каждом случае больше респондентов считали, что её деятельность препятствует развитию государства, чем способствует ему.

Такие результаты обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС), который провел всеукраинский опрос 12–21 сентября 2026 года. Исследователи попросили респондентов оценить деятельность парламентских фракций.

Какие политики возглавили рейтинг оппозиции

Петра Порошенко назвали лидером оппозиции 30% опрошенных. На втором месте оказался Дмитрий Разумков с 11%, на третьем — Сергей Притула, которого выбрали 8% респондентов. Юлию Тимошенко назвали 6% опрошенных, а Юрия Бойко и Алексея Арестовича — по 3%.

В целом 68% респондентов выбрали одного из политиков, представленных в списке. В то же время 11% считают, что в Украине нет настоящей оппозиции, а еще 21% не смогли определиться с ответом.

По сравнению с февралем 2025 года поддержка Порошенко как лидера оппозиции выросла с 24% до 30%, а Разумкова — с 7% до 11%. Зато доля тех, кто считает, что в Украине нет настоящей оппозиции, уменьшилась с 16% до 11%. Также уменьшилось количество респондентов, которые не смогли определиться с ответом: с 27% до 21%.

Показатели других политиков, указанных в списке, не изменились. В то же время доля тех, кто назвал другие варианты, выросла с 3% до 7%.

Как оценивают работу парламентских фракций

"Европейская солидарность" получила наибольшую долю положительных оценок среди парламентских фракций. 38% опрошенных считают, что ее деятельность приносит пользу Украине, тогда как 43% убеждены, что она препятствует развитию государства.

По сравнению с сентябрем 2025 года доля положительных оценок не изменилась, а отрицательных – выросла с 36% до 43%.

Второе место по доле положительных оценок занимает фракция "Голос". Ее деятельность считают полезной для Украины 30% респондентов, а 31% – препятствующей развитию государства. Еще 39% не определились со своей оценкой. В сентябре 2025 года работу фракции положительно оценивали 33% опрошенных, а отрицательно — 27%.

Больше всего критики досталось фракциям "Слуга народа" и "Батькивщина".

Деятельность "Слуги народа" считают полезной для Украины 22% опрошенных, тогда как 66% убеждены, что она препятствует развитию государства. За год доля негативных оценок выросла с 52% до 66%.

Деятельность "Батькивщины" положительно оценивают 21% респондентов, тогда как 68% считают, что фракция препятствует развитию страны. В сентябре 2025 года отрицательные оценки ей давали 62% опрошенных. Таким образом, за год доля критических оценок выросла на 6 процентных пунктов.

Работу депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" 16% респондентов считают полезной для Украины, а 43% — препятствующей развитию государства. По сравнению с сентябрем 2025 года оценки существенно не изменились.

В то же время 64% опрошенных положительно оценивают деятельность хотя бы одной из парламентских фракций или депутатских групп, включенных в исследование. В сентябре 2025 года таких респондентов было 59%.

Как проводился опрос

КМИС провел исследование в рамках всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус".

Всего было опрошено 1002 совершеннолетних граждан Украины методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Исследование охватывало подконтрольную правительству территорию Украины.

В выборку не включались жители временно оккупированных территорий, хотя среди опрошенных были внутренне перемещенные лица, выехавшие оттуда. Также не опрашивались граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 40% украинцев считают, что дела в стране развиваются в правильном направлении, тогда как 45% придерживаются противоположного мнения. Еще 15% респондентов не смогли определиться с ответом. Такие результаты показал опрос КМИС, проведенный 12–21 сентября 2026 года.