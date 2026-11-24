"Украинские морские операции продолжатся": Зеленский прокомментировал удар по двум российским судам вблизи Ливии

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые 22 ноября "провели сверхсложную операцию у берегов Ливии". Речь идет об уничтожении двух кораблей, которые государство-агрессор использовало в военных целях.

Словами благодарности глава государства начал традиционное вечернее обращение 23 ноября. Видеозапись опубликована на канале ОП в YouTube.

Президент подчеркнул, что эти вражеские суда являются легитимными целями для ударов Сил обороны.

"Россия использовала два судна для войны: корвет, один из самых новых в российском флоте, и грузовой корабль, который перевозил оружие. Больше не перевозит, а корвет – на дне", – сообщил он.

Также Зеленский раскрыл подробности: атаки провели морские дроны отечественного производства.

"Заслуга – Службы безопасности Украины и подразделений Сил обороны, которые помогали. Спасибо! Мы отвечаем России на ее удары так, как и должно быть, так, как это эффективно. Важно и то, что без этих кораблей России будет сложнее способствовать конфликтам и нестабильности в том регионе", – отметил глава государства.

Зеленский анонсировал, что это не последнее уничтожение флота противника. "Украинские морские операции продолжатся", – предупредил он.

Что предшествовало

В воскресенье, 22 ноября, российский корвет проекта 20380 класса "Стерегущий" "Меркурий", пришвартовавшийся в порту города Бенгази на севере Ливии, подвергся атаке безэкипажных надводных катеров. Удары оказались эффективными: военный корабль вспыхнул и почти полностью затонул.

Потопленный "Меркурий" был одним из любимцев российской пропаганды. Кремлевский диктатор Владимир Путин Путин называл его символом "возрастания могущества" флота РФ.

В тот же день в Средиземном море неподалеку от Бенгази произошла вторая атака. Морские дроны ударили по ролкеру ASCALON, который находится под санкциями из-за перевозки грузов военного назначения.

Как писал OBOZ.UA, заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни пожаловался на "откровенную террористическую военную агрессию", а глава Совета министров Ливии Осама Хаммад направил официальную жалобу в ООН, призвав начать "серьезное и прозрачное международное расследование".