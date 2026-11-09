Украинская делегация отправилась на переговоры в Абу-Даби: Умеров раскрыл подробности

Украинская переговорная делегация уже направляется в Абу-Даби (ОАЭ), где 10 и 11 ноября запланированы трехсторонние встречи с участием Украины, США и России. Главная цель переговоров – достижение прочного мира, гарантий безопасности для Украины и создание условий для ее восстановления.

Подробности сообщил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Параллельно украинская сторона проведет отдельные консультации с европейскими партнерами.

Украина будет координировать позиции с ключевыми партнерами

"Украинская переговорная делегация направляется к месту запланированных встреч в Абу-Даби. Во вторник и среду должен состояться трехсторонний формат с участием представителей Украины, США и России", – написал Умеров.

Он добавил, что одновременно с переговорами в Абу-Даби будут находиться представители Великобритании, Франции, Германии и Италии, входящие в формат Е4, а также делегаты НАТО и Европейской комиссии.

"С европейскими партнерами проведем отдельные координационные встречи. Для нас принципиально сохранять тесную координацию со всеми нашими ключевыми партнерами, обеспечивать согласованность позиций и общее понимание дальнейших шагов в переговорном процессе", – подчеркнул глава Службы внешней разведки.

Украина рассчитывает на длительный мир и гарантии безопасности

Умеров заверил, что украинская делегация, выполняя поручение президента Владимира Зеленского, приложит усилия, чтобы Европа оставалась полноценным участником дипломатического процесса.

Он также поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за организацию переговорной площадки и поддержку, а специального посланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – за активное участие в подготовке встреч.

"Наша цель – долгосрочный и устойчивый мир, гарантированная безопасность для Украины и реальные возможности для восстановления Украины после войны. Спасибо всем, кто помогает. Слава Украине!" – подытожил он.

Напомним, ранее Россия раскрыла состав своей делегации на предстоящие переговоры с США и Украиной в Абу-Даби. В команду войдут представители министерства иностранных дел, генерального штаба и даже военной разведки РФ. Возглавит делегацию помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский.

С украинской стороны в переговорах примут участие глава ОП Кирилл Буданов, нардеп Давид Арахамия и Сергей Кислица. Военное направление будут координировать начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и заместитель главы ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. Возглавит делегацию Рустем Умеров.

Как писал OBOZ.UA, в ближайшее время Франция и другие европейские страны будут представлены на переговорах о завершении войны России против Украины. Известно, что переговоры запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. Париж намерен донести позицию Европы до участников встречи.