Украине нужно готовиться к сценарию, когда европейское единство может быть разрушено. Как минимизировать риски для страны? Интервью с Кулебой

Путин начал войну против Украины, рассчитывая на быструю победу. Прошло более четырех лет, а Россия так и не достигла первоначальных целей. Украинская армия продолжает сопротивляться, санкции остаются в силе, а украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре создают для Кремля дополнительные проблемы. Однако Москва не ищет выхода из войны. Наоборот, российские власти увеличивают военные расходы и готовятся продолжать войну.

Похоже, Путин рассчитывает не только на успехи своей армии. Кремль хочет дождаться момента, когда Украина истощится, а западные союзники начнут терять интерес к войне. Российские удары по энергетике и крупным городам должны усложнить жизнь украинцев, особенно зимой. Москва также следит за политическими процессами в США и Европе. Выборы, внутренние конфликты и усиление сил, выступающих против помощи Украине, могут дать России шанс изменить ситуацию в свою пользу.

Между тем появляются новые предложения о прекращении боевых действий. Индия, которая продолжает закупать российскую нефть и поддерживает тесные отношения с Москвой, предложила план перемирия. Для Путина отклонить инициативу такого партнера непросто. Но готов ли Кремль хотя бы к ограниченному прекращению огня, если продолжает требовать от Украины территориальных уступок?

Почему Путин продолжает войну, несмотря на потери и экономические проблемы России? Действительно ли Дональд Трамп верит в возможность договориться с Кремлем через совместные бизнес-проекты? Хватит ли Европе политической воли и ресурсов для дальнейшей поддержки Украины? И может ли 2027 год стать для Москвы временем больших надежд на перемены в западных столицах?

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился министр иностранных дел Украины в 2020–2024 годах Дмитрий Кулеба.

– Начнем с энергетического перемирия, ведь накануне Индия присоединилась к этому процессу, что стало некоторой неожиданностью. Нарендра Моди во время встреч с Путиным и президентом Украины говорит о мире, но Индия продолжает покупать российскую нефть, оставаясь одним из крупнейших покупателей российского оружия. Насколько реально это предложение? Ранее Турция и Трамп предлагали свои варианты перемирия, но Россия категорически их отвергала. Индия имеет иное влияние на Москву, за ней стоит часть Глобального Юга. Может ли из этого что-то получиться? И окажется ли Путин в некой ловушке, если откажет Моди?

– Думаю, нам уже стоит отказаться от формулировки, что "Путин отказывается менять свои максималистские цели", потому что она не совсем точно описывает ситуацию. Путин не просто не хочет отказываться от своих целей, он, похоже, уже не способен выйти из режима войны. Вопрос не в том, изменит ли он позицию и сможем ли мы о чем-то договориться. Есть признаки того, что он настроил Россию на длительную войну. Первый – состав Госдумы. Туда не допустили голосов, которые можно было бы использовать для обоснования прекращения боевых действий. Вместо этого в парламент пришли ветераны так называемой ОСО, то есть войны против Украины. Российский парламент максимально радикализирован и должен служить опорой Путину, демонстрируя, что все якобы стремятся воевать до победы.

Второй фактор – российский бюджет на ближайшие годы. Оборонные расходы растут, производство оружия увеличивается.

Третий, дополнительный показатель – усиление атак и провокаций против европейских стран. Все это свидетельствует не просто о нежелании Путина отказываться от максималистских целей. Он настроил страну на затяжную войну, ведь для его режима риски ее прекращения сегодня выше, чем риски продолжения. Ему комфортно управлять Россией в нынешних условиях. Поэтому краткий ответ: индийское предложение не сработает. У Моди нет достаточного влияния, чтобы заставить Путина изменить курс. В то же время заслуживает внимания то, что Индия впервые за пять лет войны выступает с конкретной инициативой.

– Индия и Казахстан, то есть ближайшие партнеры РФ, в последнее время публично выражают непонимание того, чего Путин добивается, продолжая эту войну. Меняется ли отношение партнеров России к политике Путина и может ли это на него повлиять?

– А уже через месяц Токаев на пресс-конференции с немецким канцлером назвал Путина выдающимся государственным деятелем. Есть такой ритуал, который в Украине почему-то каждый раз вызывает большое волнение. Раз в год Моди произносит Путину какую-то глубокую философскую фразу о важности мира, а Токаев заявляет, что не понимает, почему война продолжается. Потом проходит еще год, они повторяют те же слова, а мы снова ищем в них зацепки. Я понимаю это желание, но сегодня таких зацепок нет. Путин мыслит просто: у меня есть ресурсы и возможности продолжать войну, так почему я должен останавливаться? По его мнению, прекращение войны вернет Россию к ситуации, когда ему начнут задавать вопросы: ради чего все это было? Он этого боится. Поэтому риски прекращения войны для него сегодня выше, чем риски ее продолжения.

– То есть разговоры об энергетическом или каком-либо другом перемирии не стоит воспринимать как признак чего-то большего? Война будет продолжаться до тех пор, пока внутри России не возникнут обстоятельства, при которых Путину начнут задавать неудобные вопросы?

– Когда в России начнутся внутренние процессы, направленные против Путина, они, скорее всего, не будут напрямую связаны с войной. Причиной станет неспособность российских властей все лучше справляться с проблемами, с которыми сталкиваются сами россияне. Например, вспышка чумы может стать для россиян гораздо более сильным раздражителем, чем украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России. Потому что это проблема, которая может затронуть каждого. Это кумулятивный эффект: человек должен ощущать проблему на себе, а количество проблем должно превысить его способность с ними справляться. В то же время опасно попадать в интеллектуальную ловушку прошлого. Советский Союз распался, но это не означает, что Россия непременно пойдет тем же путем.

Сейчас мы видим монолитность российских элит, полный контроль Путина, усиление ФСБ и репрессивной машины. Вспышки недовольства возникают не столько из-за гибели россиян в Украине или бесперспективности войны, сколько из-за бытовых проблем. Люди жалуются, что власть чего-то не делает, что в одном месте стало хуже, в другом – тоже. Именно там накапливается недовольство, которое со временем может взорваться. Будем откровенны: в целом россияне разделяют идею, что Украину нужно уничтожить. Они лишь хотели бы, чтобы это произошло без негативных последствий и проблем лично для них.

– То есть план Путина по уничтожению Украины не меняется, а лишь приспосабливается к обстоятельствам. Когда Россия не может добиться успеха на фронте, она усиливает удары по инфраструктуре.

– Именно так. Нынешние атаки на гражданскую инфраструктуру, попытки сделать крупные украинские города непригодными для жизни – следствие неспособности России достичь своих целей на фронте.

– Как на решение Путина продолжать войну влияет позиция Трампа? Президент США регулярно заявляет, что Путин якобы хочет прекращения войны, не собирается нападать на Европу, приглашает его на саммит G20 и проводит многочисленные телефонные разговоры. Конечно, каждый раз, когда Путин слышит подобные слова, это укрепляет его мнение – верно ли оно – о том, что он держит Трампа именно там, где хочет, тем самым еще больше уменьшая перспективы серьезных переговоров, не говоря уже о прекращении войны.

– Путину, откровенно говоря, безразличен Трамп как партнер. Его задача – удерживать президента США от жестких шагов против России. Для этого Путин постоянно водит его по кругу разговоров о многомиллиардных и триллионных сделках, контрактах и крупных бизнес-проектах. Все это делается с одной целью: чтобы Трамп не пошел на действия, которые навредят России. Но доверия к Трампу как к партнеру у Путина нет. Он понимает простую вещь: сегодня президентом является Трамп, а завтра его может сменить другой человек. Если сегодня Россия пойдет на уступки ради отмены санкций, то через два года к власти может прийти другой президент США и ввести их снова. Тогда России придется тратить дополнительные ресурсы, чтобы восстанавливать позиции, от которых она отказалась. Москва готовится к бесконечной жизни под санкциями и развивает инфраструктуру для их обхода. В Кремле исходят из того, что ограничения останутся и еще очень долго будут тяготить страну.

– На что же тогда рассчитывает Путин? Считает ли он, что у России есть достаточный запас прочности для продолжения войны и даже усиления агрессии против стран ЕС? Пока что она носит гибридный характер, но для этого также нужны ресурсы.

– Путин смотрит на ситуацию не столько с точки зрения затрачиваемых ресурсов, сколько через призму собственной исторической миссии. Западные политические элиты, которые еще со времен Збигнева Бжезинского интересовались Украиной и Восточной Европой, руководствовались известной логикой: успешная демократическая Украина рядом с Россией представляет угрозу для российской власти. Москва не может позволить Украине стать успешной демократией, ведь россияне будут смотреть на украинцев и спрашивать: если там так можно, то почему у нас нельзя? Но ситуация изменилась. На протяжении двадцати лет российская пропаганда убеждала население, что нежизнеспособна не только Украина, но и Европа. Поэтому возникает другой вопрос: если Путин не может позволить себе успешную демократическую Украину по соседству, может ли он позволить себе успешную демократическую Европу?

– До войны россияне активно ездили в Европу на отдых и экскурсии и видели, как там живут люди.

– Да, они увидели другую жизнь. Сейчас мы наблюдаем борьбу вокруг того, должны ли россияне и впредь ездить в Европу. По некоторым оценкам, речь идет примерно о 600 тысячах поездок в год. В то же время в Китай за последний год, по приведенным оценкам, приехали около двух миллионов россиян. Происходит глобальная переориентация человеческих потоков, капитала и товаров из Европы в Азию. Путин воспринимает это как часть исторического поворота России. До Петра I Россия была преимущественно азиатским государством, а Московское государство веками расширялось на восток и юг. Петр I. прорубил окно в Европу и переориентировал страну на Запад, хотя и это представление об истории в определенной степени является мифом. Прошло триста лет, и теперь Путин разворачивает Россию обратно в сторону Азии. Он хочет оставить след в истории, чтобы в учебниках о нем писали как о деятеле, совершившем нечто великое, а не о том, кто остался в истории из-за мелочей.

– А что должно быть написано на табличке об Украине? "Уничтожена", "завоевана"?

– Вернута. Покорена.

– А каким образом – неважно, уничтожено или захвачено...

– Да, вообще неважно. После Полтавской битвы 1709 года российские войска прошли по Украине, вырезали людей, сожгли и разрушили города. Они не думали о том, что уничтожают собственный экономический ресурс, который оставался под контролем империи. Их целью было покорение. А покорение – это страх, Голодомор, расстрелянное возрождение. Политика, призванная запугать людей так, чтобы они еще сто лет молчали и не осмеливались сопротивляться.

– Вернемся к Трампу и его подходу. Администрация Дональда Трампа с самого начала пыталась рассматривать вопрос о завершении войны через призму логики сделки: если предложить России выгодные экономические условия, возобновление торговли и совместные бизнес-проекты, это создаст для Кремля стимул прекратить войну. Именно в такой логике к переговорам с Путиным подходят Стив Виткофф и Джаред Кушнер. После сентябрьской встречи в Москве стороны обсуждали крупные экономические проекты, в частности в нефтяной сфере. Почему бизнес-формула не работает с Путиным? Понимают ли в США природу этой войны?

– В окружении Трампа есть разные люди. Директор ЦРУ Джон Ретклифф и государственный секретарь Марко Рубио понимают природу этой войны и поведение России. Виткофф и Кушнер – люди из бизнеса. Но все они зависят от своего руководителя. А Дональд Трамп искренне восхищается Путиным. Он мечтал управлять Америкой так, как Путин управляет Россией. Путин, Си Цзиньпин и даже Ким Чен Ын – его образцы для подражания.

Поэтому Трамп не готов к жестким мерам против России. Он оказался в ловушке: не хочет усиливать давление на Путина, но и возможности влиять на Зеленского у него уже ограничены. Фактически из рычагов влияния остались разведывательные данные, которыми США делятся с Украиной. Остальные инструменты влияния Трамп в значительной степени утратил. Это наглядный пример того, как можно самостоятельно лишить себя рычагов давления.

– То есть разговоры о том, что Трамп может оказать давление на Украину по тому или иному вопросу, уже неактуальны?

– У него остается "ядерная опция" – и я не о ракетах. Он может выйти и заявить: "Мне надоело возиться с Украиной, я полностью поддерживаю Путина". И предложить снять все санкции. Но этого он не сделает по двум причинам. Во-первых, тогда ответственность за кровопролитие, страдания и поражение Украины ляжет непосредственно на него.

Во-вторых, Трамп ведет с Россией свою собственную игру. В вопросах Украины он может быть готов к уступкам, но в других регионах действует иначе. Когда Путин предлагал помощь США в Иране, Трамп отказался, заявив, что справится сам. Арктика также станет полем обострения противостояния между США и Россией. Не стоит забывать и о будущей зависимости России от Китая. Соперничество Вашингтона и Пекина в значительной степени будет определять международную политику на годы вперед.

Поэтому ситуация сложнее, чем кажется. Трамп может не обращать внимания на интересы Украины, но это не означает, что он готов отдать Путину все. США уже ослабили позиции России в ряде регионов, в частности на Кавказе, в Иране и Венесуэле. В Сирии российское влияние также сократилось, хотя ключевую роль в этом сыграл Эрдоган.

– Но все эти разговоры о масштабных бизнес-проектах, о которых говорят Трамп и Путин, фактически помогают российскому диктатору выиграть время.

– Именно так. Прошел год с момента их так называемого саммита на Аляске, а разговоров о бизнесе, сделках и миллиардах много, реальных результатов нет. Однако Путин получает возможность удерживать Трампа от жестких решений: мол, у нас есть серьезные совместные проекты, зачем сейчас разрушать отношения?

– К тому же это демонстрирует миру, что Путин по-прежнему открыто общается с президентом США – страны, которая остается сверхдержавой.

– Это хорошо заметно в официальных российских сообщениях о беседах с Трампом. Москва всегда подчеркивает, что американская сторона сама инициировала контакт, будто Трамп просит великого Путина поговорить. Это наследие советской дипломатии. Когда-то Генри Киссинджер готовил президента Ричарда Никсона к встрече с Леонидом Брежневым и объяснял, что советское руководство чрезвычайно зависит от проявления уважения к себе. Если проявлять Брежневу должное почтение, можно было добиться уступок в конкретных политических вопросах. Советские лидеры обменивали признание собственного величия на реальные политические преимущества.

– О санкциях и законе Грэма–Блюменталя можно забыть? Трамп не будет применять его так, как нужно?

– Пока не вижу, как это может произойти. Трамп будет говорить, что подумает, что переговоры продолжаются и нужно дать шанс миру. Так он будет объяснять, почему не вводит санкции. Скорее всего, будет использовать этот закон как рычаг давления: мол, у него еще остается такая возможность.

Поэтому я пока плохо представляю себе Трампа, подписывающего указ о введении этих санкций. К тому же они касаются не только России, но и Китая, и Индии. Вашингтон может предложить Индии покупать американскую нефть вместо российской. Индийцы могут согласиться на определенное время, чтобы угодить Трампу, а затем вернуться к российским поставкам. Китай и сейчас продолжает покупать иранскую нефть, несмотря на американское давление. Главное – Трамп не готов жертвовать отношениями с Китаем ради Украины. Если он предложит Си Цзиньпину договориться по украинскому вопросу, Пекин может согласиться, но взамен будет требовать уступок в торговых отношениях. И здесь Трамп не готов уступать собственным интересам ради Украины. Этот разрыв между интересами США и потребностями Украины дипломатии пока не удается преодолеть.

– Трамп может вынести вопрос об Украине за рамки переговоров с Россией, по крайней мере, россияне к этому стремятся?

– Мы не должны этого бояться. Это наши фобии: мы постоянно повторяем, что об Украине нельзя договариваться без Украины. Но нужно смотреть на ситуацию структурно. Путин и Трамп не заключают соглашение об Украине без Украины не потому, что не могут договориться, а потому, что не способны обеспечить выполнение такого соглашения. Мы с вами тоже можем сейчас договориться, что Россия прекратит обстреливать Киев "шахедами". Наше интервью даже задержалось, потому что мы ждали, пока сбивают очередной реактивный "шахед". Но можем ли мы гарантировать выполнение такого соглашения?

Ни Россия, ни США сегодня не располагают рычагами, чтобы заставить Украину выполнять соглашение, заключенное без ее участия. И причин две. Первая – внутренняя устойчивость Украины и ее военный потенциал. Мы можем обороняться на земле и наносить удары по территории России. Украинское общество продолжает борьбу.

Вторая причина – наше единство с Европой, которая поддерживает украинский организм, как капельница, которая выводит токсины и помогает ему выстоять. Если исходить из этой логики, России нужно сломить украинскую стойкость, ослабить наши военные возможности и разорвать союз Украины с Европой. Именно это мы и наблюдаем. На Европу давят со всех сторон, поддерживают политические силы, выступающие против помощи Украине, дестабилизируют ситуацию с безопасностью, чтобы отпугнуть европейцев от дальнейшей поддержки. Россия пытается разрушить украинскую экономику, запугать общество, чтобы люди устали от войны и начали требовать ее прекращения на любых условиях. Отдельное направление – удары по украинским предприятиям, производящим дальнобойное оружие, чтобы лишить нас возможности наносить ответные удары. Поэтому можно сколько угодно повторять, что переговоры об Украине без Украины недопустимы. Суть не в самих переговорах, а в том, чтобы иметь рычаги влияния. У нас есть три главных козыря. Два внутренних – стойкость общества и собственное производство оружия. Третий – единство с Европой. На них и держится наша способность противостоять давлению.

– Насколько важными для Украины остаются отношения с США? Могут ли они измениться после 3 ноября, когда состоятся выборы в Конгресс? Трамп постоянно обвиняет Украину в росте цен на дизельное топливо. Он повторяет это во время предвыборных митингов. Если республиканцы проиграют выборы, Украина может стать одной из причин их поражения? Что тогда будет делать Трамп? К тому же внутреннее противостояние в США может усилиться, если демократы получат одну или даже обе палаты Конгресса.

– Главное изменение после 3 ноября будет заключаться в том, что Украина вновь станет одним из ключевых вопросов внутренней политики США. Демократический Конгресс будет оказывать давление на Трампа, а он будет сопротивляться. Примерно такая модель отношений существовала в конце его первого президентского срока.

Однако Конгресс не может напрямую заставить Трампа выполнить его требования. Законодатели могут принять закон и потребовать от президента определенных действий, но он будет затягивать процесс, ссылаясь на необходимость консультаций, создания рабочих групп и дополнительных механизмов. Он будет пытаться выиграть время, поскольку принципиально своей позиции по Украине пока не изменил. Это одна из ошибок украинского анализа 2024 года. Тогда мы считали, что с приходом Трампа появится шанс на улучшение ситуации по сравнению с администрацией Байдена. Не гарантия, но, по крайней мере, шанс. Теперь оглядываемся назад и видим, что при Байдене некоторых нынешних проблем не было.

– А могло ли быть иначе? Или Трамп настолько зависит от своих ролевых моделей – Путина и Си Цзиньпина, что с самого начала был настроен действовать именно так?

– Конечно, могло. Но вряд ли ситуация принципиально отличалась бы. Некоторых проблем и кризисов можно было избежать, некоторые вещи могли бы сложиться лучше. Но есть то, что есть.

– Тогда перейдем к Европе, которую вы назвали своеобразной системой жизнеобеспечения Украины. Насколько европейские страны по-прежнему готовы поддерживать нас экономически, политически и ментально? В ключевых для нас государствах – Германии, Франции, Великобритании и Польше – происходят процессы, которые могут негативно повлиять на поддержку Украины. Может ли 2027 год стать для Путина окном возможностей, если политический ландшафт в Европе изменится? Рассчитывает ли он на это, продолжая войну?

– Путин живет такими ожиданиями еще с 2014 года. Постоянно надеется, что где-то состоятся выборы, к власти придут политики, которые будут поддерживать Россию, и Европа начнет распадаться изнутри. Сейчас его главная надежда – даже не Франция и Марин Ле Пен, а немецкая партия "Альтернатива для Германии". Для Путина критически важно разрушить общеевропейское единство.

Если внимательно посмотреть на ситуацию, то станет видно, что это единство сохраняется лишь по нескольким вопросам. Первый – санкции против России. Договариваться о новых ограничениях становится все сложнее, а сами санкции постепенно теряют эффективность. Консенсус удается сохранять, но часто ценой ослабления ограничений. Второе – макрофинансовая поддержка Украины, в частности решение о выделении 90 миллиардов евро на два года. Сможет ли Евросоюз в следующем году договориться о еще 90 миллиардах на следующие два года? Это открытый вопрос. Такая возможность есть, хотя гарантий нет.

В других сферах единой европейской позиции фактически не существует. Поставки оружия, переговоры, формирование архитектуры безопасности и гарантий проходят преимущественно в рамках "коалиции желающих". И даже там хватает противоречий, хотя этот формат пока продолжает работать. Поэтому Украине нужно готовиться к сценарию, при котором европейское единство может быть разрушено. Необходимо определить, поддержка каких государств будет для нас жизненно необходимой, и направить дипломатические усилия на сохранение этих отношений. Ядро такой поддержки – страны Северной Европы, Нидерланды, Великобритания и Германия. Польша также является чрезвычайно важным партнером, но она всегда сможет объяснить ограничения своей помощи необходимостью готовиться к собственной войне. Мол, мы помогаем, чем можем, но у нас есть и свои задачи.

Нельзя недооценивать и страны Балтии. Это наши друзья и близкие партнеры, чью поддержку мы очень ценим. Если они сами окажутся в опасности, Украина, думаю, будет помогать им не меньше, чем они помогают нам. Но есть проблема: у стран Балтии ограниченные финансовые возможности.

Конечно, в войне нет мелочей, каждый партнер важен. Но нужно определить круг стран, без поддержки которых Украине будет чрезвычайно трудно. На мой взгляд, если мы сохраним эти государства на своей стороне, то сможем выстоять даже при дальнейшей фрагментации Европы.

– А фрагментация Европы неизбежна? Разные ее части уже сейчас по-разному оценивают войну?

– Я бы не драматизировал ситуацию. Да, есть страны, где видение войны отличается от нашего и где мы уже ощущаем последствия этого. Это Словакия, частично Венгрия и Болгария. Но Россия сознательно пытается расшатать ситуацию, а мы ее стабилизируем. Кремль делает ставку на общества, надеясь, что они приведут к власти политические силы, которые будут выступать против поддержки Украины. Пока что эта стратегия нигде не дала ожидаемого результата. В Германии сейчас формируется серьезный фронт противодействия "Альтернативе для Германии". Посмотрим, чем это закончится.

– Вы не назвали среди этого ядра Францию. Хотя Макрон довольно активно поддерживает Украину, по крайней мере, политически.

– Франция – замечательная страна, она мне близка и понятна. Мы ценим каждое решительное заявление Макрона. Но проблема в том, что финансовых возможностей у Франции тоже не так много. Все страны важны, но есть критический минимум, без которого не обойтись. Это можно сравнить с телестудией: для записи интервью можно обойтись без камина или книг, но без освещения и камеры – нет. Если начнется пожар, в первую очередь будут спасать оборудование, без которого невозможно работать. Примерно так же нужно определять приоритеты и во внешней политике.

– Говорить о том, что европейские общества устали от Украины и готовы отказаться от помощи, пока нет оснований. В то же время поддержка уже не является безусловной. Она все больше зависит от того, насколько правительства могут объяснить избирателям ценность помощи, ее пользу для европейской безопасности и конкретный результат. Европейским правительствам все труднее просто говорить: "нужно помогать Украине". Это экономическая или политическая проблема?

– В основе лежит финансовая проблема, но не потому, что у Европы нет денег. Европейский Союз не хочет и не может позволить себе глубоко влезать в долги. Для Украины уже делали исключения, но чем дальше, тем сложнее договариваться о новых решениях.

К экономическим трудностям добавляется российская пропаганда. Она продвигает тезис, что вместо производства дронов для Украины европейцам лучше тратить деньги на собственные школы, социальные нужды и рабочие места. Особенно заметна эта тенденция в Германии. Надо признать, что российская разведывательная и пропагандистская машина достигла определенных результатов: в части немецкого общества распространяется мнение, что именно помощь Украине вызывает внутренние проблемы страны. Мол, перестаньте давать Украине деньги – и сразу найдутся средства на пенсии, рабочие места и другие нужды.

– Эти настроения распространены преимущественно в Восточной Германии или под их влиянием уже находится вся страна?

– Восточная Германия – очаг таких взглядов, но они постепенно распространяются и на другие регионы. На самом деле главная проблема немецкой экономики – не Украина, а Китай. Если "Альтернатива для Германии" когда-нибудь придет к власти на национальном уровне, она не сможет решить эти проблемы. Но популистам нужно будет найти виновного. Это напоминает заявления Трампа о том, что Украина якобы виновата в высоких ценах на дизельное топливо. Все понимают, что это не так.

– Но ведь большинство людей не будет вникать в причины.

– Точно так же политики в Германии могут заявить, что достаточно прекратить помощь Украине – и все проблемы исчезнут. Хотя истинная причина экономических трудностей заключается в том, что немецкая экономика проиграла конкуренцию китайской. С этим нужно работать. Путин еще с 2014 года надеется на политические переломы в Европе, которые позволят ему добиться своего. Но пока что его расчеты не оправдываются.

– Страх – один из факторов российской политики. Москва хочет создать впечатление, что поддержка Украины автоматически означает риск большой войны с Россией. В последние месяцы Москва усиливает гибридные атаки, угрозы и давление на Европу. Появляются заявления о возможных прямых или косвенных ударах по предприятиям, сотрудничающим с Украиной в производстве оружия. Будет ли усиливаться такое давление? И сможет ли Путин запугать европейцев и заставить их сократить поддержку Украины?

– Давление однозначно будет усиливаться. Но объяснение, что Россия прибегает к таким действиям из-за поддержки Украины европейцами, – это лишь оправдание. Главная реальная причина заключается в том, что Путин хочет разрушить европейское единство изнутри, а Украину использует для этого исключительно как повод. Москва пытается убедить европейское общество, что помощь Украине создает угрозу безопасности самих европейцев и что лучший способ избежать войны – отказаться от поддержки Киева. Это классическая стратегия запугивания, призванная усилить внутренние противоречия в Европе, дать аргументы политическим силам, выступающим против помощи Украине, и заставить правительства действовать осторожнее. Поэтому главная цель Кремля – не просто остановить поставки оружия, а ослабить способность европейских стран принимать совместные решения. Удастся ли это Путину, зависит от того, насколько европейские лидеры будут готовы противостоять этому давлению и объяснять своим гражданам, что уступки агрессору не гарантируют безопасности, а лишь создают предпосылки для новых требований со стороны Москвы.