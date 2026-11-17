"Украине нужно финансирование программы PURL": в Пентагоне призвали готовиться к продолжению войны с Россией

Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что нужно готовиться к продолжению войны России против Украины. Он подчеркнул, что Киеву необходимо финансирование программы PURL, в рамках которой украинские войска обеспечивают американским вооружением, при этом основную ответственность за это должна взять на себя Европа.

Об этом Колби сказал во вторник, 17 ноября, во время 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По его словам, непрерывные поставки критически важных боеприпасов необходимы Силам обороны Украины, чтобы удерживать фронт и "не допустить российских территориальных завоеваний в течение зимних месяцев".

"Европа может и должна взять на себя ведущую роль в обеспечении собственной конвенциональной обороны и основную ответственность за оборону Украины. Это уже произошло", – заявил Колби.

В то же время представитель Пентагона заверил, что США и впредь будут содействовать закупке высокотехнологичного вооружения для Украины в рамках программы JUMPSTART.

Колби также приветствовал решение Европейского Союза выделить значительные средства на приобретение американского оружия, в частности первую закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot за счет финансирования европейских партнеров.

Об ударах Украины по РФ

Заместитель главы Пентагона раскритиковал украинские атаки вглубь России, упомянув, в частности, удары по логистическим центрам Wildberries. По его словам, от таких обстрелов страдает гражданское население РФ, но они не приближают мир и могут усиливать готовность Кремля и российского общества к эскалации.

"Наша оценка заключается в том, что такие удары не были эффективны для приближения конца войны и не способствуют сдерживанию российского продвижения на фронте", – сказал Колби.

В то же время он отметил, что удары по объектам российской военной машины могут помочь замедлить российские войска. В Пентагоне также поддержали удары средней дальности с помощью беспилотников для разрушения российской логистики и недопущения продвижения противника.

"Мы считаем, что сосредоточение нашей поддержки на фронте и связанных с ним ударах средней дальности – это самый эффективный способ обеспечить оборону Украины и таким образом создать условия для завершения войны", – заявил заместитель министра обороны США.

Как сообщал OBOZ.UA, процесс предоставления Украине лицензии на производство ракет для системы ПВО Patriot до сих пор остается заблокированным в министерстве обороны США. Документы уже есть, но они остаются без движения на столе у одного из заместителей министра обороны США.