Украине передали "решительное требование" Трампа прекратить удары по российским НПЗ – DW

Соединенные Штаты Америки передали Украине требование Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время встречи с украинской делегацией в Майами говорили о возможном прекращении обмена разведданными с Украиной.

Об этом сообщил корреспондент Deutsche Welle в США Миша Комадовский со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Накануне Виткофф говорил о "конструктивных переговорах" с делегацией Украины в Майами.

Что известно

По словам журналиста Deutsche Welle, Вашингтон передал Киеву "решительное требование президента США" о прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Также сообщается, что спецпосланцы Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время встречи в Майами с украинской делегацией подняли вопрос о возможном прекращении обмена разведданными с Украиной.

Накануне Виткофф заявил о "конструктивных переговорах" с делегацией Украины в Майами. В ходе встречи, в частности, обсуждались "краткосрочные меры по подготовке к зиме". Кроме того, поднимался вопрос о гарантиях безопасности и "договоренностях, призванных обеспечить безопасность Украины".

Отмечается, что после этого представители США планируют переговоры с Россией.

Что предшествовало

В Майами состоялась встреча с участием представителей США, Украины, "европейской тройки" и Европейской комиссии. На ней обсуждались возможные пути деэскалации и завершения российско-украинской войны.

В частности, обсуждались как возможные "краткосрочные меры" вроде экспорта зерна, энергетического "перемирия", так и фундаментальные вопросы, такие как гарантии безопасности.

По словам спецпредставителя президента США Стива Виткоффа, участники встречи обсудили "широкий спектр вопросов", от "энергетического перемирия" и возобновления экспорта зерна перед наступлением зимы — до гарантий безопасности для Украины и Европыс целью предотвращения будущих конфликтов. Также обсуждались "поддержка послевоенного восстановления Украины и экономического процветания, включая вступление в ЕС".

По итогам переговоров Виткофф назвал встречу продуктивной.

"Обмен мнениями был продуктивным и помог определить направления для дальнейшего изучения в преддверии следующего взаимодействия Соединённых Штатов с Россией. Участники подтвердили свою совместную приверженность продолжению дипломатических усилий для достижения устойчивого мира, который укрепляет безопасность и создает возможности для долгосрочной стабильности и процветания", — написал спецпредставитель Трампа.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы неоднократно мог положить конец войне, но не сделал этого. Американский президент также раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, связав их с проблемами для американских фермеров.