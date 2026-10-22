Украина сможет закупать оружие и боеприпасы через агентство НАТО: что это означает

Украина сможет покупать оружие, боеприпасы и военное оборудование через специализированное агентство НАТО. Это должно помочь получать необходимое вооружение быстрее и дешевле благодаря отлаженным механизмам закупок и поставок.

Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на операционного директора Агентства поддержки и закупок НАТО (NSPA) Жаклин Борсбум. По ее словам, сотрудничество позволит Украине воспользоваться возможностями этой структуры.

NSPA помогает странам Альянса обеспечивать потребности своих армий: агентство управляет контрактами, организует совместные закупки и отвечает за логистику.

Борсбум объяснила, в чем заключаются преимущества такого механизма для Украины.

"Это дает Украине возможность использовать более структурированный механизм для привлечения широкого спектра наших возможностей, в частности экспертизы в сфере закупок, услуг поддержки и доступа к уже налаженной промышленной базе", – сказала она Financial Times.

Как отмечает Reuters, решение предоставить Украине доступ к услугам NSPA принимается на фоне ухудшения отношений с США. Ожидается, что сотрудничество с агентством поможет быстрее и с меньшими затратами обеспечивать украинские силы оружием и боеприпасами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с сентября 2025 года действует инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), в рамках которой европейские страны и Канада закупают для Украины американское вооружение. Первые пакеты помощи включали ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS. По состоянию на 23 июля 2026 года к инициативе присоединились 29 стран, а общий объем взносов составил $6,7 млрд.

Как писал OBOZ.UA, Европейская комиссия в октябре этого года перечислила Украине €2,86 млрд в рамках кредитной программы ЕС на 2026–2027 годы. Деньги предназначены для закупки беспилотников, систем ПВО, ракет, радаров, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов. Общий объем программы составляет €90 млрд: €60 млрд предусмотрено на оборону, еще €30 млрд – на бюджетную поддержку Украины.