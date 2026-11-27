Украина предложила перемирие в Черном море: РФ продвигает неприемлемое условие

Украина передала международным партнерам предложения о перемирии в акватории Черного моря и ожидает ответа России. Киев предлагает сосредоточиться на восстановлении свободы судоходства и беспрепятственном вывозе аграрной продукции, однако Москва пытается включить в условия договоренностей вопрос экспорта нефти.

Об этом 27 ноября заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время V Международной конференции высокого уровня по продовольственной безопасности "Продовольствие из Украины" (Food from Ukraine). Он сообщил, что все украинские предложения уже передали партнерам, а Киев ждет реакции российской стороны.

Черноморские договоренности

По словам Сибиги, Украина готова играть роль гаранта мировой продовольственной безопасности. Именно поэтому Киев предложил договориться о прекращении боевых действий в Черном море, чтобы восстановить безопасное судоходство и обеспечить стабильный экспорт агропродукции.

Министр поблагодарил Индию, Турцию и Египет за активное участие в усилиях по деэскалации ситуации в Черном море и посредничестве между сторонами.

В то же время он отметил, что Россия каждый раз выдвигает нереалистичные требования, когда Украина передает партнерам предложения о морском перемирии.

Нефть в требованиях

На этот раз Москва также пытается включить в возможные договоренности вопрос нефти. Сибига пояснил, что энергетические вопросы могут стать частью более широкого перемирия, но тогда оно должно охватывать все компоненты энергетической сферы.

"Нефть может быть элементом более широкого энергетического перемирия. Да, мы готовы и к энергетическому перемирию, но тогда оно должно рассматриваться со всеми энергетическими компонентами. А в Черном море мы сосредоточены на агропродукции. И опять же, мы предложили действенные предложения", – сказал глава МИД.

Украина настаивает на отдельном фокусе черноморских договоренностей на аграрном экспорте, а вопрос энергетического перемирия предлагает рассматривать комплексно.

Сибига также подчеркнул необходимость международного давления на Россию, чтобы восстановить безопасность судоходства в Черном море.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина не намерена переносить войну на территорию других стран. Сибига провел разговор с ливийским коллегой.