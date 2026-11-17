Украина предложила организовать эвакуацию гражданских из 10 оккупированных населенных пунктов Херсонщины и Запорожья, – Зеленский

Украина предложила провести гуманитарные операции еще в десяти населенных пунктах на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Речь идет об организации помощи и эвакуации гражданского населения по примеру операции в Олешках, а соответствующую инициативу Киев планирует обсудить с американскими посредниками.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, во время совещания заслушали доклад о гуманитарной операции в Олешках, а также обсудили поддержку граждан, которых удалось эвакуировать на подконтрольную Украине территорию.

Украина предлагает новые гуманитарные операции

Глава государства отметил, что еще десять населенных пунктов на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья нуждаются в проведении аналогичных гуманитарных мероприятий. Украинская сторона уже подготовила соответствующее предложение и намерена вынести его на обсуждение с США.

"Украина предложила еще 10 пунктов на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, которые нуждаются в аналогичной гуманитарной операции. Наша команда будет обсуждать это с американскими посредниками", – сообщил Зеленский.

Владимир Зеленский. Источник: Telegram/Владимир Зеленский

Освобождение гражданских заложников

Отдельным вопросом совещания стало возвращение украинских гражданских, которых Россия продолжает незаконно удерживать. Участники обсудили возможные условия их освобождения.

По словам Зеленского, среди заложников есть люди, которые находятся в российском плену еще с периода до полномасштабного вторжения.

"Также обсудили параметры освобождения гражданских заложников, которые до сих пор удерживаются в России. Некоторые из них – еще с периода до полномасштабной войны", – подчеркнул глава государства.

Что известно о гуманитарной операции в Олешках

Напомним, первая леди США Мелания Трамп подвела итоги гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. По ее словам, во время временного прекращения огня в регион доставили жизненно необходимую помощь и эвакуировали почти 800 человек.

Первая леди США Мелания Трам... Источник: Getty Развернуть

Мелания Трамп назвала гуманитарную миссию успешной и поблагодарила Украину и Россию за сотрудничество в рамках договоренностей по Олешкам. Она также выразила надежду, что эта операция станет основой для достижения прочного мира между двумя странами.

Как писал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой области по примеру операции в Олешках. Во время встречи с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером глава Кремля заявил, что РФ якобы контролирует город и готова обеспечить условия для эвакуации гражданских.