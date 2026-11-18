"Украина защищается": генсек НАТО поддержал удары по мосту через Керченский пролив

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал украинские удары по Керченскому мосту, назвав их частью защиты страны от российской агрессии. Он также прокомментировал обеспокоенность США из-за украинских ударов вглубь российской территории и подчеркнул необходимость вывода из строя российской военной машины.

Об этом он заявил во вторник, 17 ноября, в штаб-квартире Альянса в Брюсселе перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщает корреспондент Укрінформу.

Позиция Альянса

По словам генсека НАТО, Украина должна иметь возможность делать все необходимое для защиты от российских атак. Он напомнил, что удары России в основном направлены против гражданского населения и инфраструктуры.

Рютте прокомментировал критику американской стороны в отношении украинской кампании ударов по объектам на территории РФ. В частности, журналисты спросили его об обеспокоенности США из-за атак на такие объекты, как склады компании Wildberries.

"Не вдаваясь во все подробности, думаю, в НАТО мы все согласны, что для Украины, безусловно, важно делать все возможное для защиты от российских атак", – заявил Рютте.

Он также отметил, что Украина должна иметь возможность давать отпор российскому вторжению вдоль линии фронта. По его словам, украинские силы уже имеют определенные реальные успехи.

Удары по логистике

Отдельно Рютте высказался о необходимости ослабления российской военной машины. Он подчеркнул, что вывести ее из строя – важная задача, с которой согласны союзники.

Ранее, комментируя удары по Керченскому мосту, генсек НАТО заявил, что защита Украины предусматривает также атаки на логистические узлы противника.

"Считаю важным, что Украина защищается, а это предусматривает и нанесение ударов по логистическим узлам. Это неизбежно", – сказал он.

В то же время Рютте отметил, что для окончательных выводов о результатах операции необходимо дождаться точных данных. По его словам, судя по кадрам в СМИ, операция была успешной, однако он призвал не делать преждевременных выводов.

Генсек НАТО также подчеркнул необходимость продолжения военной поддержки Украины. Он отметил, что страна должна получить все необходимое, чтобы пережить зиму и сохранить сильные позиции во время будущих мирных переговоров.

Рютте выразил оптимизм по поводу итогов заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось под председательством министров обороны Германии Бориса Писториуса и Великобритании Уэса Стритинга.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как российский пропагандист Соловьев заявил, что НАТО вступило в войну в Украине и посоветовал россиянам "уйти под воду и землю".