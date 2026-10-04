Украина и Германия подписали декларацию о сотрудничестве между МВД в сфере противодействия дронам: Выговский раскрыл подробности

4 октября, в день визита в Украину федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, совместно с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в Украине Борисом Руге была подписана Совместная декларация о намерениях по сотрудничеству в сфере противодействия беспилотным системам между министерствами внутренних дел Украины и Германии.

Об этом министр внутренних дел Украины Иван Выгивский сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Эта декларация направлена на развитие сотрудничества, в частности в контексте защиты объектов критической инфраструктуры. Специалисты наших ведомств войдут в состав совместной группы для обмена опытом и информацией, а также реализации соответствующих проектов", – отметил глава ведомства.

Подписание состоялось в Киеве. Источник: пресс-служба МВД

Германия и Украина будут сов... Источник: пресс-служба МВД Развернуть

Подписание декларации. Источник: пресс-служба МВД

По словам Выгивского, есть и другие результаты достигнутых договоренностей. Национальная гвардия Украины заключила контракт на поставку дронов и наземных станций, а ГСЧС Украины подписала меморандум с немецкой компанией Alpha Robotics Germany о сотрудничестве в сфере роботизированных систем пожаротушения и спасательных работ.

Кадры с заседания. Источник: пресс-служба МВД

Киев посетили представители Берлина. Источник: пресс-служба МВД

4 октября состоялось подписа... Источник: пресс-служба МВД Развернуть

Министр Иван Выгивский встре... Источник: пресс-служба МВД Развернуть

"Благодарим Федеральное правительство Германии и компании-партнеры за постоянную поддержку Украины в борьбе против российского агрессора.

Утром президент Украины Владимир Зеленский и немецкая делегация посетили разрушенное в результате обстрела здание Национальной академии наук. Вместе с председателем ГСЧС Украины Андреем Даником мы рассказали о ликвидации последствий этой атаки и о ежедневном реагировании наших подразделений на российский террор", – подытожил Иван Выговский.

Иностранным чиновникам показ... Источник: пресс-служба МВД Развернуть