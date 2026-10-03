Украина выполнила все условия: когда Киев рассчитывает на начало технических переговоров о вступлении в ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявил, что Украина выполнила все условия для открытия переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз. Киев рассчитывает на начало технических переговоров до конца 2026 года.

Об этом Ченцов 2 октября заявил в комментарии "Суспільному". Он отметил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект об образовании с замечаниями Венгрии по поводу национальных меньшинств.

"Что касается следующих переговорных кластеров, Украина выполнила все условия и технически готова к открытию всех кластеров, что было подтверждено Европейской комиссией. Мы рассчитываем на открытие 2-го и 3-го кластеров в октябре, а остальных – до конца этого года", – сказал Ченцов.

Он признал, что вступление в ЕС – это процесс, основанный на заслугах. Но Украина последовательно выполняет взятые на себя обязательства, отметил вице-премьер.

"Уже открыты 1-й кластер "Основы процесса вступления в ЕС" и 6-й "Внешние отношения", и (Киев – Ред.) продолжает выполнять свою домашнюю работу, в частности в сфере защиты прав национальных меньшинств... Очередным шагом в этой работе стала разработка и внесение в Раду законопроекта об обеспечении прав на образование коренных народов и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Украины. Он направлен на выполнение Плана мероприятий и соответствующего промежуточного бенчмарка кластера", – рассказал он.

Что говорят в Еврокомиссии

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в интервью Corriere della Sera заявила, что вступление Украины в европейский блок 1 января 2027 года невозможно.

"Дата 1 января 2027 года была установлена президентом Зеленским. Вступление (в ЕС – Ред.) основано на принципе заслуг: ясно, что эта дата невозможна. В процессе вступления нет ни привилегий, ни поблажек. Но мы должны учитывать, что Украина ведет войну за выживание, поэтому помогать ей – наш долг", – сказала чиновница.

Она выразила надежду, что до конца 2026 года удастся открыть как можно больше переговорных кластеров. По словам Кос, постепенная интеграция Украины в ЕС не заменяет полноценного членства и что "никаких коротких путей" для кандидатов не будет.

"Я понимаю, что Киев рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности. Война в Украине изменила геополитический ландшафт Европы, и одним из последствий является то, что расширение (ЕС – Ред.) вновь стало приоритетом не только для Украины, но и для других стран", – резюмировала еврокомиссар.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз уже 13 октября может сделать новый шаг в процессе собственного расширения и открыть Украине новые переговорные кластеры для вступления нашей страны в ЕС. Также новые кластеры могут быть открыты для Молдовы.

В то же время Черногория, по информации журналиста Рикарда Йозвяка, может закрыть три переговорных раздела, а Албания – один.