Украина теряет исторический шанс: в ЦПК назвали список законов, блокировка которых комитетом ВР может помешать вступлению в ЕС

Центр противодействия коррупции заявил, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности блокирует законодательные изменения, необходимые для очищения и перезапуска правоохранительных органов. По оценке организации, затягивание рассмотрения этих документов может помешать выполнению требований для вступления Украины в Европейский Союз и получения международного финансирования.

В Центре противодействия коррупции опубликовали соответствующее заявление на своей странице в Facebook. Организация назвала пять законопроектов, которые, по ее данным, месяцами не продвигаются из-за позиции профильного парламентского комитета.

ЦПК заявил о блокировании за... Источник: facebook.com/antac.ua Развернуть

В ЦПК подчеркивают, что именно Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассматривает законопроекты, касающиеся полномочий и очищения прокуратуры, Национальной полиции, Государственного бюро расследований и частично Службы безопасности Украины.

Также комитет должен осуществлять парламентский контроль за работой правоохранительных органов. Однако в Центре противодействия коррупции считают, что вместо продвижения реформ он годами блокирует изменения и поддерживает действующее руководство силовых структур.

В своем заявлении организация привела несколько примеров дел, которые, по ее мнению, демонстрируют проблемы в работе правоохранительной системы. Среди них – утечка информации из закрытой базы "Безопасный город", прикрытие деятельности наркокартеля и угрозы применить кислоту против журналиста Дениса Бигуса и защитника Мариуполя, прошедшего российский плен.

В ЦПК связывают эти случаи с отсутствием надлежащего контроля и ответственности внутри правоохранительных структур.

Список законопроектов

Отдельно Центр противодействия коррупции опубликовал перечень из пяти законодательных инициатив, которые, по его оценке, имеют важное значение для европейской интеграции Украины и реформирования правоохранительных органов.

Среди них:

- №15343 – введение конкурса на должность генерального прокурора.

- №13602 – перезагрузка Государственного бюро расследований и проведение конкурса на должность его руководителя с решающим голосом независимых международных экспертов.

- №15334 – предоставление НАБУ права расследовать деятельность руководства Офиса президента и ГБР, а также возможность для руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры самостоятельно направлять запросы об экстрадиции.

- №15354 – приостановление сроков давности по коррупционным делам после передачи обвинительного акта в суд, а также в случае мобилизации обвиняемого.

- №15333 – введение эффективных инструментов противодействия искусственному затягиванию судебного разбирательства.

В Центре противодействия коррупции отмечают, что все эти законопроекты имеют значение для выполнения Украиной обязательств на пути в ЕС. В то же время, по словам представителей организации, в профильном комитете их актуальность поставили под сомнение.

В частности, в ЦПК обратили внимание на формулировку о том, что эти законодательные инициативы якобы "утратили актуальность". Организация считает такую позицию препятствием для реформирования правоохранительной системы.

В заявлении также подчеркивается, что задержка с принятием этих документов может сказаться не только на внутренних реформах, но и на европейской интеграции Украины и получении предусмотренного финансирования.

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