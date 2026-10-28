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Украина в состоянии покупать США не хуже, чем это пытается делать Россия
Флаги США и Украины. Иллюстративное фото.
Источник: Из открытых источников
Валерий Залужный справедливо указывает на то, что война в Украине продолжается именно "вследствие слабости Западного мира и его системы безопасности".
Далее текст на языке оригинала.
Він зауважує, що йдеться про систему, "яка досі побудована на доктрині Другої світової війни, доповнену дорогою високоточною зброєю".
Пряма мова:
"Заходу треба вийти із зони комфорту в реальність війни 2026 року та позбутися ілюзій, ніби застарілі гарантії та доктрини зможуть насправді захистити його і його дітей".
Але ж, додаю я вже від себе, якщо гарантії Заходові – мабуть, Штатів Європі, включаючи славнозвісну "статтю 5", – не врятують Захід в його європейській частині,
то як може Європа щось реальне гарантувати Україні щодо її безпеки?
Тож, якими б не були за Трампа Сполучені Штати, а домовлятись треба в першу чергу з ними:
і щодо безпекових гарантій Україні,
і взагалі щодо умов миру – причому таким чином, щоб це все й Америці було б цікаво.
Нагадаю в цьому зв’язку те, про що вже казав:
Україна зможе продуктивно вести перемовини навіть із Трампом, запропонувавши йому, наприклад, участь своїх військових в тих конфліктах, де це стратегічно вигідно США,
приміром – у захисті їхнього кордону з Мексикою (й, звісно, зовсім не тільки там),
адже це те, чим держава наша дійсно здатна з ними розраховуватись,
залучаючи для цього на суто добровільних контрактних засадах досвідчених і загартованих фахівців у своїй справі.
Тобто Сполучені Штати зберігатимуть Україну, а Україна – американських солдатів від безпосередньої участі в бойових діях,
однак вже після закінчення війни з РФ.
Росія купує Штати економічно, Україна має їх купувати взаємністю захисту.
Незалежно від перманентного процесу американських виборів.
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