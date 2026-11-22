"Украина рассчитывает": Хмара обсудил с главкомом армии Швеции ускорение поставок самолетов Gripen

Министр обороны Украины Евгений Хмара встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Швеции генералом Михаэлем Классоном. Они обсудили дальнейшие шаги по передаче Украине истребителей Gripen.

О встрече сообщило Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале. Кроме того, стороны уделили внимание ситуации с безопасностью в Балтийском море и первоочередным потребностям украинских воинов.

Евгений Хмара во время встре... Источник: Telegram-канал Минобороны Украины Развернуть

Хмара подчеркнул, что Украина должна получать все необходимое вооружение одновременно с истребителями. В частности, речь идет о ракетах Meteor, которые нужны для противодействия российской авиации – носителям управляемых авиабомб (КАБов).

Во время переговоров также обсудили возможность передачи Украине боеприпасов для авиационных пушек.

Михаэль Классон. Источник: Telegram-канал Минобороны Украины

Переговоры о передаче истреб... Источник: Telegram-канал Минобороны Украины Развернуть

Говоря о дальнейшей военной помощи Швеции, Хмара подчеркнул необходимость ориентироваться на реальные потребности украинской армии. Более 90% потерь российские войска несут в результате ударов дронов, поэтому одним из главных приоритетов должны стать беспилотники разных типов – front strike, middle strike и deep strike.

Еще одним важным направлением министр назвал противовоздушную оборону. Украине нужны ракеты для наземных комплексов ПВО и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), а также авиационные ракеты класса "воздух – воздух".

Хмара подчеркнул, что шведская помощь должна соответствовать реальным потребностям Сил обороны Украины. Он поблагодарил Швецию за эффективную поддержку и заявил о готовности развивать сотрудничество со страной.

Украина, в частности, стремится делиться с партнерами опытом использования шведского вооружения, чтобы помочь повысить его эффективность. Также планируется развивать обмен опытом и сотрудничество в оборонной промышленности.

Евгений Хмара и Михаэль Клас... Источник: Telegram-канал Минобороны Украины Развернуть

Комплексное вооружение для Gripen

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина, Швеция и Великобритания подписали в Брюсселе письмо о намерениях относительно дальнейшего сотрудничества. Документ предусматривает обеспечение закупленных для Украины истребителей Gripen комплексным пакетом вооружения.

В него должны войти ракеты, боеприпасы, оборудование и запасные части. Их планируют поставлять синхронно с самолетами.

Чем примечателен шведский истребитель

Ранее командующий авиацией Воздушных сил ВСУ Александр Дякив сообщил, что после совместного с Министерством обороны анализа Украина определила три типа боевых самолетов, которые в наибольшей степени соответствуют ее потребностям. Это Gripen, Rafale и F-16.

Среди особенностей шведского истребителя Дякив отметил его способность выполнять задачи как в воздухе, так и по наземным целям. Gripen исторически создавали для борьбы с самолетами советского парка. Он также совместим с различными образцами шведского и другого европейского вооружения.

В частности, истребитель может применять ракеты Meteor класса "воздух – воздух" с дальностью более 200 км, а также Storm Shadow и SCALP.

Еще одна важная особенность Gripen – возможность взлетать и садиться на неподготовленных площадках и специальных участках дорог.