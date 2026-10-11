Украина проведет выборы, если Путин согласится на 60-дневное перемирие, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности организовать выборы при условии прекращения боевых действий на 60 дней. Также он допустил взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам Украины и России.

Заявления украинского президента прозвучали в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу ABC News.

Отвечая на критику Трампа, Зеленский подчеркнул, что выбор главы государства — дело украинского общества, а не иностранных лидеров.

"При всем уважении к президенту Трампу, выбор того или иного лидера зависит от нашего общества, от наших людей", — заявил украинский президент.

Ведь проведение выборов во время войны затрудняют не только законодательные ограничения, но и вопросы безопасности, а также возможности обеспечить голосование граждан. Зеленский отметил, что Украина находится в состоянии войны, поэтому организация общенационального волеизъявления требует надлежащих условий.

В то же время президент обратился к американской стороне с призывом передать российскому диктатору Владимиру Путину предложение о двухмесячном перемирии.

"Поэтому, пожалуйста, скажите Путину…Дайте нам два месяца, 60 дней. Полное прекращение огня на 60 дней — и мы организуем выборы", — сказал Зеленский.

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