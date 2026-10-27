Украина просит партнеров передать 10% запасов ракет для ПВО: Хмара озвучил условия

Украина просит страны Европейской пятерки (Германию, Великобританию, Францию, Польшу и Италию) ускорить военную помощь. Первым приоритетом являются средства противовоздушной обороны.

Об этом 26 октября сообщило Министерство обороны. Глава ведомства Евгений Хмара уже обратился к своим коллегам из стран Е5.

Ракеты для ЗРК

Министр обороны рассказал, что за счет кредита ЕС у нас есть контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков, но Украина призывает передать часть этих законтрактованных ракет уже сейчас.

Речь идет о 10% имеющихся у партнеров запасов, таких как боеприпасы для Patriot и IRIS-T. Такое решение позволило бы быстро усилить защиту украинских городов и стало бы примером для других союзников.

ПЗРК

Так же критически необходимы переносные зенитные ракетные комплексы, которые используются для противодействия реактивным дронам противника. Минобороны рассчитывает, что государства Е5 помогут профинансировать новые закупки, а также отправят системы из имеющихся запасов.

БпЛА

Если мы своевременно получим средства, производители отечественных беспилотников смогут удвоить производство в 2027 году.

"Мы предлагаем не просто увеличивать закупки, а масштабировать совместное производство украинских дронов на территории других стран. Это позволит нарастить производство и обеспечить Украину необходимыми дронами. Кроме того, это укрепит оборонные возможности наших партнеров", – отметил Хмара.

Он подчеркнул, что Украина стремится к справедливому и длительному миру, а достичь его можно благодаря силе, готовности защищаться и решениям, принимаемым вовремя.

"Задача – сделать так, чтобы у Украины было необходимое оружие тогда, когда оно нужно", – подытожила пресс-служба оборонного ведомства.

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Telegram

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Telegram

Как ранее писал OBOZ.UA, Силы обороны за последние три месяца получили от Соединенных Штатов всего 24 ракеты-перехватчика для систем ПВО и ПРО Patriot. Потребности нашего государства значительно превышают объемы полученных боеприпасов.