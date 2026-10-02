Украина продолжает атаки на российские НПЗ, несмотря на призывы Трампа – The Guardian

Украина продолжает наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ. Глава Белого дома обвиняет украинские атаки в усугублении глобального дефицита дизельного топлива и росте цен на топливо, хотя аналитики называют главной причиной его войну с Ираном.

Об этом пишет The Guardian. Издание отмечает, что украинские удары за последние месяцы вывели из строя более 45% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Украина продолжает наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре

Как сообщил 1 октября Владимир Зеленский, украинские силы ночью нанесли удар по нефтяному объекту в Самарской области РФ. Президент также заявил о поражении российского судна в Черном море, а также объекта в Орловской области, который использовался для запуска и хранения ударных беспилотников.

По оценкам украинской стороны, за последние месяцы украинская кампания дальнобойных ударов вывела из строя более 45% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Издание отмечает, что это привело к ограничению продаж топлива в отдельных регионах РФ и длинным очередям на автозаправочных станциях.

Россия, которая традиционно является вторым по объемам экспортером дизельного топлива в мире, на этой неделе также продлила запрет на его вывоз до конца октября. Это создает дополнительное давление на мировое предложение дизельного топлива.

Трамп призывает Зеленского прекратить удары по НПЗ

Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. По данным издания, президент США поднимал этот вопрос во время частного телефонного разговора с украинским лидером, а публично неоднократно связывал украинские атаки с дефицитом дизельного топлива и ростом цен в США.

"Дизельное топливо пострадало гораздо больше не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит в России, потому что эти дизельные НПЗ выводятся из строя с довольно тревожной скоростью", – заявил Трамп в среду.

Цены на дизельное топливо в США в последние недели достигли рекордных показателей, усилив давление на стоимость жизни американцев, что, в свою очередь, привело к падению рейтинга Трампа до самого низкого уровня за всю его карьеру накануне важных промежуточных выборов, которые состоятся в следующем месяце.

В то же время энергетические аналитики, которых цитирует британское издание, указывают на другие факторы роста цен. В частности, они называют войну с Ираном и более масштабные перебои на мировых нефтяных рынках главными причинами нынешнего давления на глобальные цены на топливо.

Однако удары Украины по российским НПЗ стали для Трампа дополнительной проблемой, поскольку они способствуют сокращению поставок дизельного топлива в политически чувствительный для него момент.

Для Украины нет смысла сдерживаться

Украинский военный аналитик Николай Белесков из Национального института стратегических исследований считает маловероятным, что Киев перестанет наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре, пока Москва продолжает ежедневные атаки на Украину.

"Для Украины нет никаких оснований проявлять сдержанность, когда ее бомбят, а крупные города находятся под постоянными ударами", – сказал Белесков.

По его словам, целью украинской кампании является лишение России доходов, которые она использует для продолжения войны.

Украина развивает собственные средства поражения

На фоне ударов по российской инфраструктуре Зеленский 1 октября также сообщил о первом боевом применении украинской тактической баллистической ракеты FP-7. Президент обнародовал видео ее запуска, однако не раскрыл, когда и где именно ракету применили.

Кремль отверг идею энергетического перемирия

The Guardian отмечает, что Зеленский при посредничестве США добивается заключения энергетического перемирия с Россией, однако Путин не проявил особого интереса к этому предложению, а вместо этого пообещал усилить удары по Украине.

Во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" российский диктатор назвал такое предложение "бессмысленным".

Россия продолжает наносить смертоносные удары по украинским городам

Издание отмечает, что Россия продолжает наносить массированные ракетные и дронные удары по украинским городам. Российские войска атакуют энергетическую инфраструктуру, складские комплексы и предприятия, что создает дополнительное давление на украинскую экономику.

Москва также пытается сделать Киев все менее пригодным для жизни, нанося все новые удары по столице Украины.

The Guardian отметила, что утром 1 октября российский беспилотник попал в школу в Киеве. К счастью, дети находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. Также был поврежден один из ключевых мостов столицы, из-за чего власти временно приостановили работу метро и другого общественного транспорта.

Издание подчеркивает, что Киев в последние недели фактически находится под почти круглосуточными российскими атаками. Город все больше напоминает прифронтовый населенный пункт. Этот период считают самым сложным для украинской столицы с первых дней полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин публично подтвердил, что Москва отказалась от энергетического и морского перемирия. Он назвал это предложение "бессмысленным". По словам главы Кремля, санкции и так не позволяют России вывозить дизельное топливо на мировой рынок, поэтому прекращение ударов по НПЗ ничего существенно не изменит.