Украина получит четыре понтонных моста из Норвегии и 500 генераторов из стратегических резервов ЕС

Европейский Союз организует доставку в Украину четырех понтонных мостов из Норвегии, а также передаст 500 генераторов из стратегических резервов. О соответствующих договоренностях объявили 13 ноября по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с руководством ЕС в Дублине.

О помощи говорится в совместном заявлении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошты. Как сообщает MILITARNYI, европейские партнеры также подтвердили передачу 200 автобусов и поддержку украинской инфраструктуры накануне зимнего периода.

Помощь инфраструктуре

Понтонные мосты из Норвегии должны помочь Украине поддерживать транспортное сообщение на фоне российских атак на инфраструктуру.

В то же время пока не уточняется, какого именно типа будут мостовые конструкции, когда их доставят и в каких регионах Украины планируют использовать.

Отдельное направление помощи касается подготовки к зиме. Европейская комиссия будет содействовать созданию центров экстренной поддержки и обеспечению их необходимым оборудованием.

Быстросборный мост в Харьковской области. Источник: Министерство инфраструктуры Украины

Предыдущие поставки

Норвегия уже передавала Украине временные мостовые конструкции. В декабре 2022 года страна начала поставки десяти мостов типа Acrow/Bailey.

Эти конструкции предназначались для восстановления транспортного сообщения в регионах, где переправы были разрушены в результате боевых действий.

Стоимость той помощи составила 30 миллионов норвежских крон. Средства выделили из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел Норвегии.

Нынешний пакет поддержки ЕС предусматривает четыре понтонных моста, 500 генераторов из стратегических резервов rescEU и 200 автобусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Норвегия поможет Украине с усилением ПВО и защитой от баллистики. Тогда президент Зеленский раскрыл подробности.