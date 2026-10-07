Украина не согласится на вступление в ЕС без доступа к рынку зерна, – министр

Украина не согласится на модель вступления в Европейский Союз, при которой для нее навсегда будут ограничивать продажу отдельных продовольственных товаров на европейском рынке, в частности зерна. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что Киев готов согласиться на переходный период с временными квотами и другими защитными механизмами, но такие ограничения должны иметь четкую конечную дату.

Об этом пишет Politico. Издание ссылается на письменное заявление Высоцкого, который отреагировал на предложение Европейской комиссии относительно будущего расширения ЕС и условий доступа Украины к европейскому рынку.

Украина выступает против постоянных ограничений

По словам министра, для Украины принципиально важно различать переходный период и постоянное ограничение доступа к рынку ЕС.

"Для нас есть принципиальная разница между переходным периодом и постоянным ограничением. Украина готова к первому. Второе противоречило бы самой логике полноправного членства в Европейском Союзе", — заявил министр.

Он подчеркнул, что Украина "не может согласиться" на модель членства, которая будет предусматривать постоянное ограничение продажи отдельных видов продовольствия в страны ЕС.

В то же время Киев готов обсуждать постепенное открытие европейского рынка. Среди возможных механизмов Высоцкий назвал поэтапное увеличение государственной поддержки аграрного сектора, временные квоты и защитные меры в отношении чувствительных видов продукции.

Однако, по его словам, каждый из таких механизмов должен быть временным и иметь определённый срок завершения.

Еврокомиссия хочет ограничить доступ Украины к рынку зерна

Позиция украинского правительства стала ответом на модель, которую Европейская комиссия предложила в рамках пересмотра политики в преддверии предстоящего расширения ЕС.

Еврокомиссия выступила за то, чтобы для "чувствительной" сельскохозяйственной продукции Украины "существенно ограничить" финансовую поддержку и доступ к рынку Евросоюза.

Вместо полного доступа украинской аграрной продукции к европейскому рынку Брюссель предлагает помочь Украине восстановить ее "исторические" экспортные рынки, в частности в Африке и на Ближнем Востоке.

Такой подход связан с опасениями отдельных стран ЕС относительно конкуренции со стороны украинского аграрного сектора. Украина уже экспортирует миллионы тонн зерна на мировой рынок, а её сельскохозяйственная продукция в настоящее время продаётся в ЕС в рамках жёсткого квотного режима.

В частности, Польша и некоторые другие страны ЕС ранее блокировали импорт отдельных украинских сельскохозяйственных товаров, аргументируя это необходимостью защитить собственных фермеров.

Украина предлагает рассматривать себя не только как конкурента

В то же время Высоцкий призвал не рассматривать украинский аграрный сектор исключительно как угрозу для европейских фермеров.

По его словам, Украина может помочь ЕС снизить зависимость от импорта из третьих стран по ряду стратегических товаров. Речь идет, в частности, об удобрениях, сое и лизине, который используется в производстве кормов для животных.

Кроме того, Украина может обеспечить европейским производителям лучший доступ к экспортным маршрутам через Черное море.

Министр также подчеркнул потенциал Украины как места для инвестиций в пищевую промышленность и переработку сельскохозяйственной продукции.

Киев хочет экспортировать в ЕС не только зерно

Украина, по словам Высоцкого, стремится вступить в Евросоюз уже с аграрным сектором, ориентированным не только на экспорт сырья.

"Наша цель — добиться членства с сектором, который продает Европе не только зерно и другое сырье, но и корма для животных, ингредиенты, переработанную продукцию и биотопливо", — отметил министр.

Таким образом, Киев готов обсуждать постепенный переход к полной интеграции аграрного рынка, но настаивает, что конечной целью должно быть полноправное участие Украины в едином рынке ЕС без постоянных ограничений для её сельскохозяйственной продукции.

Как сообщал OBOZ.UA, две страны ЕС отказались увеличивать транзит украинского зерна – Польша и Румыния. Поэтому Украина просит у ЕС 1,1 млрд евро для покрытия дополнительных расходов на альтернативные маршруты. Если проблемы с экспортом сохранятся, в Украине к концу года может остаться до 35 млн тонн агропродукции, а весной аграрии могут сократить посевные площади на 35–40%.