"Украина имеет уникальный опыт в сфере беспилотников": Сикорский заявил, что Польша готова к сотрудничеству

Польский ВПК – как государственные, так и частные компании – заинтересован в развитии оборонного партнерства с Украиной, в частности в отрасли дронов. В этой сфере украинские производители "действительно обладают уникальным опытом".

Об этом заявил министр иностранных дел РП Радослав Сикорский, который 5 октября провел в Варшаве брифинг для украинских журналистов. Отвечая на вопрос о перспективах подписания Drone Deal, он напомнил о ряде проектов, которые уже реализуются.

"И Украина, которая закупает польские дроны, например, у компании WB Electronics, и польская оборонная промышленность заинтересованы в различных совместных проектах", – заявил глава МИД.

Путем закупок и военной помощи Силы обороны также получают польские зенитно-ракетные комплексы Piorun.

"Лично я был на фронте под Бахмутом, где польские САУ Krab в составе 26-й бригады (26 ОАБр. – Ред.) вели огонь американскими снарядами Excalibur. Мы были той страной, которая первой начала поставлять танки и истребители", – напомнил Сикорский.

Он признал уникальность украинского опыта в сфере БПЛА, отметив, что официальная Варшава оказывает "всевозможную поддержку" государственному и частному польскому бизнесу, "чтобы те могли принимать в этом участие".

Во время последней встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьером Польши Дональдом Туском было объявлено о присоединении страны к так называемой Антибаллистической коалиции. "Ведь польские компании обладают технологическими возможностями, которые, похоже, пригодятся", – прокомментировал Сикорский.

По его данным, в Украине сейчас работают более 3000 польских предприятий, среди которых примерно 300 "начали деятельность уже после начала полномасштабного вторжения".

Как писал OBOZ.UA, целью Антибаллистической коалиции является создание общей европейской системы противоракетной обороны для защиты от баллистических ракет. Вопрос об участии Польши обсуждался на саммите Карпатской инициативы на Ивано-Франковщине, где стороны определили формы и рамки будущего сотрудничества.