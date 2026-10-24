Украина и Россия обсудили детали гуманитарной миссии в Олешках: когда она начнется

В ночь на вторник, 27 октября, с 3:00 по киевскому времени (4:00 по московскому) в оккупированных Олешках на Херсонщине начнет действовать режим прекращения огня. Во время локального перемирия жители города получат гуманитарную помощь, а также смогут эвакуироваться.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, который 24 октября провел онлайн-встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. Подробностями он поделился в Telegram.

Лубинец и Лантратова возглавляли переговорные группы своих стран. В субботу они согласовали некоторые нюансы гуманитарной миссии в Олешках, в частности подтвердили время начала режима тишины.

"Отдельно обсудили другие детали, которые были заранее согласованы, обменялись информацией и убедились, что все происходит согласно разработанному предварительному соглашению и обе стороны выполняют все обязательства, которые взяли на себя", – сообщил омбудсмен.

Олешки российская армия окку... Источник: Скриншот DeepStateMAP Развернуть

Позже в эфире "Единых новостей" Лубинец уточнил, что регулярно проводит встречи с российским уполномоченным по правам человека Лантратовой. К примеру, в пятницу, 23 октября, они обсуждали вопрос возвращения пленных.

"Каждый обмен – это переговоры. И это шанс на прогресс в вопросе возвращения наших военнопленных и гражданских", – отмечал чиновник.

Что касается ситуации в Олешках, он напомнил, что работа по спасению людей началась с конца февраля 2026 года. Документ между руководителями переговорных групп (то есть Лубинцом и Лантратовой) удалось подписать 23 октября, а на следующий день – провести переговоры в онлайн-формате.

"Из того, что произошло у нас за первые сутки, – обе стороны сделали все в рамках достигнутых ранее договоренностей", – подтвердил омбудсмен.

"Движемся дальше. Соглашение должно привести к одному – помощи нашим гражданам", – добавил уполномоченный ВРУ по правам человека.

Сообщение, опубликованное уп... Источник: Скриншот Telegram Развернуть

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности по гуманитарной операции по разблокированию оккупированных Олешек. Планируется восстановить доступ к городу, чтобы доставить людям еду и медикаменты, а также помочь им выехать из зоны боевых действий.