Украина готова обеспечить результат: Зеленский анонсировал большой обмен военнопленными

Президент Украины Володимир Зеленський анонсировал подготовку нового масштабного обмена военнопленными, договоренности о котором были достигнуты во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Украинская сторона готова провести обмен уже в ближайшие недели, однако конкретные сроки зависят от позиции России и ее контактов с США.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. По словам Зеленського, он провел совещание с дипломатической командой, руководством разведки и СБУ, главнокомандующим ВСУ и участниками переговоров, во время которого определили дальнейшие шаги по обмену пленными и мирному процессу.

Украина готовит новый обмен военнопленными

Зеленський подчеркнул, что возвращение украинских защитников из российского плена стало одной из ключевых договоренностей трехсторонней встречи в Абу-Даби. Сейчас Киев готовит соответствующие предложения для американской стороны, а коммуникация уже ведется через разведывательные каналы.

"Украина передаст американской стороне наши предложения по обмену, по разведывательным каналам уже ведем коммуникацию. Украина готова обеспечить результат уже в ближайшие недели", – заявил президент.

Зеленский провел совещание с... Источник: Telegram/Владимир Зеленский Развернуть

Зеленский провел совещание с... Источник: Telegram/Владимир Зеленский Развернуть

В то же время он уточнил, что скорость реализации договоренностей будет зависеть от российской стороны и результатов переговоров американских представителей с Москвой.

Отдельное внимание во время совещания уделили вопросу освобождения гражданских украинцев, которых незаконно удерживают в России. По словам главы государства, среди заложников есть люди, находящиеся в плену еще с периода до начала полномасштабного вторжения.

Зеленский провел совещание с... Источник: Telegram/Владимир Зеленский Развернуть

Зеленский провел совещание с... Источник: Telegram/Владимир Зеленский Развернуть

Гуманитарные операции и расширение переговоров

Еще одним вопросом стала гуманитарная операция во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Участники совещания заслушали доклад о предоставлении помощи украинцам, которых удалось эвакуировать на подконтрольную Украине территорию.

Кроме того, Украина предложила провести аналогичные гуманитарные операции еще в десяти населенных пунктах на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Эту инициативу украинская делегация планирует обсудить с американскими посредниками.

Зеленский провел совещание с... Источник: Telegram/Володимир Зеленський Развернуть

Зеленский провел совещание с... Источник: Telegram/Владимир Зеленский Развернуть

Зеленский также сообщил о важных изменениях в формате мирных переговоров. По его словам, США согласовали с Москвой привлечение европейских представителей к трехстороннему переговорному процессу.

Речь, в частности, о странах группы Е5 – Великобритании, Германии, Франции, Италии и Польше. К переговорам также должны присоединиться представители Европейской комиссии, Европейского совета и НАТО.

"Украина координирует свои действия со всеми нашими партнерами в Европе, и мы продолжим работать на всех уровнях, чтобы Европа была сильным участником переговоров", – отметил президент.

Зеленский провел совещание с... Источник: Telegram/Владимир Зеленский Развернуть

Подготовка к переговорам в Берлине

Во время совещания украинская команда также определяла приоритеты на следующую встречу с европейскими и американскими партнерами, которая должна состояться на этой неделе в Берлине. Отдельно согласовали подходы к дальнейшим контактам с российской стороной.

Среди главных направлений работы – завершение войны, обеспечение долгосрочной безопасности Украины, достижение устойчивого мира, а также создание условий для послевоенного восстановления и развития государства.

По итогам обсуждения Зеленский утвердил задачи для украинской переговорной команды на ближайшие недели. Работа с международными партнерами будет продолжаться на всех уровнях.

Зеленский провел совещание с... Источник: Telegram/Володимир Зеленський Развернуть

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби обсуждали масштабный обмен военнопленными. По словам главы государства, стороны рассматривали возможность возвращения пленных по формуле "1000 на 1000" или "1500 на 1500".

Как писал OBOZ.UA, Зеленский получил от разведки информацию о планах России по производству баллистических и крылатых ракет. Глава государства подчеркнул, что запланированные Москвой объемы производства вооружения свидетельствуют об отсутствии мирных намерений.