Венгрия разблокировала открытие двух последних переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС – Kyiv Independent

Венгрия якобы отозвала свои возражения против того, чтобы Украина и Молдова открыли последние два из шести кластеров переговоров о членстве в Европейском Союзе. Речь идет о согласовании законодательства в сферах сельского хозяйства и экологии.

Об этом изданию Kyiv Independent сообщили неназванные дипломаты. "До официального открытия еще нужно выполнить несколько других процедурных шагов", – уточнили журналисты.

Сначала послы 27 стран ЕС, а затем национальные министры должны принять общую позицию, и только после этого может состояться межправительственная конференция, после которой кластер будет считаться открытым.

Ожидается, что это произойдет в декабре. После полного разблокирования переговоров "внимание сосредоточится на вопросах верховенства права", заявили в Kyiv Independent.

Кроме того, Киеву и Кишиневу придется выполнить некоторые "промежуточные критерии", в частности в сфере борьбы с коррупцией, прежде чем они смогут отметить любой из пунктов в своих списках дел как официально выполненный.

В своих ежегодных отчетах Европейская комиссия отмечала, что Молдова фактически уже выполнила эту работу. "Украине еще есть над чем работать в сфере реформ верховенства права, но теперь у нее есть совместная рабочая группа ЕС-Украина, которая, по оценке одного дипломата ЕС, "утроит" темпы прогресса Киева", – говорится в материале.

Что предшествовало

В октябре медиа сообщили, что Венгрия заблокировала открытие 4-го и 5-го кластеров – "Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность" и "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения" – в переговорах о евроинтеграции Украины и Молдовы. Это произошло во время заседания рабочей группы.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр считает, что переговоры о присоединении Украины могут продлиться 15–20 лет, и никакой конкретной даты пока нет. Министр иностранных дел страны Анита Орбан также говорила о том, что членство Украины в ЕС до 2030 года не является реалистичным сценарием.

Как писал OBOZ.UA:

– Еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС не должен быть частью мирных переговоров с Россией. Европа должна продемонстрировать Кремлю, что продолжение войны не сможет остановить европейскую интеграцию Украины и дальнейшее расширение блока.

– Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что Евросоюз может открыть все переговорные кластеры с Украиной и Молдовой до конца текущего года. Он добавил, что хотел бы как можно скорее перейти к этому этапу евроинтеграции и рассчитывает на позитивный результат.