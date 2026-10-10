Блог | Соглашение Трампа с Путиным. Почему нельзя обижаться

Начать нужно с цифр. Трамп договорился, что Путин должен поставить в США 4,8 млн тонн дизельного топлива (в срочном порядке — 300 тысяч тонн). 4,8 млн тонн — это примерно месячный объем потребления в США. Если Россия действительно поставит США 4–5 млн тонн дизельного топлива, это будет примерно в 4 раза больше, чем весь американский импорт российского дистиллятного топлива за 2021 год. Имеет ли Россия возможность дополнительно поставить такие объемы на американский рынок? Возможно, но только при условии, что Украина перестанет наносить удары по российским НПЗ. И здесь мы подходим к главному: судя по всему, Трамп уже выдвинул ультиматум Украине: вы не наносите удары по НПЗ, а в обмен вы ничего не получите. Точнее, в теории он может вновь вернуться к идее: либо вы не наносите удары по НПЗ, либо я в очередной раз запрещу оказывать какую-либо помощь. И эта ситуация гораздо сложнее, чем ссора в Овальном кабинете. Сегодня вариантов выхода из этой дилеммы значительно меньше. Ведь пространства для компромиссов практически не осталось. Главный открытый вопрос: логика (мотивация) Трампа. И здесь, похоже, мы имеем большой клубок разрозненных и не связанных между собой мотивов. Во-первых, искренняя неприязнь к Зеленскому, которая так или иначе экстраполируется на Украину. Во-вторых, надежда на "большую сделку" с Путиным, в которой будут четкие финансовые показатели для конкретных людей, лоббирующих эту самую "большую сделку". В-третьих, суматоха перед выборами и попытка переломить тенденцию дальнейшего падения рейтинга Трампа, который превращает эти выборы, де-факто, в референдум доверия к самому себе и пытается окончательно подчинить партию под лозунг MAGA. Где-то на периферии есть попытка сыграть Россией против Китая, хотя это становится уже почти нереальной задачей. Каковы мотивы Путина? Здесь всё довольно прозрачно: он хочет стать третьим полюсом мира и добиться своей "Ялты-2". И здесь мы имеем ситуацию, когда Путин хочет, Трамп готов согласиться, потому что для него это несущественная история, и только Китай явно противится этой истории. Как и во всех предыдущих ситуациях, любые лобовые действия со стороны Украины являются контрпродуктивными. Итак, что нужно делать Украине

- Наш главный союзник сейчас — американские СМИ, которые живут по своим законам и правилам. И этим правилам вынужден подчиняться Трамп. Поэтому наша главная цель сейчас: получить поддержку именно американских СМИ. Напомню всем скептикам: дух Анкориджа победили именно СМИ.

- Для этого, на мой взгляд, нам нужно выступить со своим мирным планом, который должен быть во многом аналогом кампании 9 мая 2026 года. Мы должны заявить, что готовы разрешить России экспортировать 4,8 млн тонн дизельного топлива в США, но только при условии отсутствия ударов по нашей энергетике. Удар по энергетическому объекту равносилен ударам по танкерам и по НПЗ. К сожалению, мы вынуждены идти на эскалацию со всеми вытекающими из этого последствиями. Но мы должны очень четко донести этот план до всего мира, без театральных жестов. Это игра "ва-банк". Возможно, самое сложное с 24.02.2022

- Мы должны понимать: у нас очень мало времени, ведь перед нами маячит угроза распада финансовой коалиции в поддержку Украины после мартовских выборов во Франции.

- Параллельно с этим мы должны наконец осознать: переговорный треугольник США – Россия – Украина умер (Рубио на днях, кстати, это признал). Нам нужно искать новую переговорную платформу. Это главная задача, иначе мы окажемся в крайне сложной ситуации без плана Б.

- И ещё один важный момент: политики не обижаются, если они находятся в сложной позиции. Худший сценарий — начать играть роль обиженного, следуя настроениям большей части электората. Обижаться могут позволить себе только самые сильные игроки.