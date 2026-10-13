В Европарламенте напомнили о журналистке из Мелитополя, которая четвертый раз встречает день рождения в плену у РФ. Видео

Депутат Европарламента, литовский политик Петрас Ауштрявичюс напомнил о том, что в российском плену продолжает находиться незаконно осужденная украинская журналистка Яна Суворова из Мелитополя Запорожской области. Сейчас она уже четвертый раз встречает свой день рождения в неволе.

Политик призвал Россию освободить девушку и подчеркнул, что виновные в этом незаконном задержании понесут юридические последствия. Об этом депутат сообщил в своем посте в соцсети X, а также опубликовал видеообращение к общественности.

Что известно

Петрас Ауштрявичюс напомнил в своем обращении об украинской журналистке Яне Суворовой, которую оккупанты похитили из дома 20 августа 2023 года во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Журналистку незаконно приговорили к 14 годам лишения свободы в российском Ростове-на-Дону. Девушка до сих пор находится в неволе и сегодня уже четвертый день рождения встречает в плену.

"Сегодня, 13 октября, – день, когда 22 года назад родилась Яна Суворова. Ее задержали российские агрессоры, оккупанты, и она незаконно содержится под стражей уже четыре года", – отметил Ауштрявичюс.

Он подчеркнул, что этот случай свидетельствует о постоянных военных преступлениях России против Украины, в частности против гражданского населения.

Он призвал немедленно освободить незаконно задержанную журналистку и подчеркнул, что виновные в задержании не уйдут от ответственности.

Также политик обратился непосредственно к Яне Суворовой, попросив ее быть сильной и помнить о нашей поддержке.

За что оккупанты осудили Яну Суворову

Так называемый "южный окружной военный суд" в Ростове-на-Дону приговорил 21-летнюю администраторшу мелитопольского городского Telegram-канала "Мелитополь – это Украина" Яну Суворову и приговорил ее к 14 годам тюрьмы. Девушку признали виновной в совершении "теракта, повлекшего значительный ущерб, в составе группы, шпионаже, участии в террористическом сообществе".

"Суд" проходил в закрытом режиме. Однако издание "Медиазона" утверждает, что Суворову и ее коллег обвиняли в том, что они были наводчиками обстрела из РСЗО HIMARS по зданию мелитопольского колледжа, где располагались захватчики из Росгвардии и ФСБ.

Обстрел был осуществлен 27 марта 2023 года, причем ни один человек в здании не пострадал, поскольку силовики "эвакуировались, как только в городе объявили ракетную опасность". По крайней мере, так сообщили сами оккупанты.

Суворову российские оккупанты похитили 20 августа 2023 года. В этот день в оккупированном Мелитополе произошли массовые похищения (в РФ это преступление почему-то называют "задержанием") журналистов и блогеров, которых российские силовики связывали с местными пабликами "Мелитополь – это Украина", "РИА-Мелитополь" и т. д.

По версии ФСБ, указанные проукраинские каналы использовались"для сбора разведывательной информации и психологического воздействия на жителей региона".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что украинские правоохранители установили еще одного причастного к пыткам украинских военнопленных в оккупационной тюрьме в Луганской области. Речь идет о Владимире Бондаренко, который работал в администрации так называемой "Суходельской исправительной колонии № 4" во временно оккупированном Суходельске и лично избивал пленных руками , ногами и резиновой дубинкой, а также подвергал их пыткам электрическим током.