У Трампа спросили, сколько еще он будет позволять Путину игнорировать его требования: что ответил президент США

Президент США Дональд Трамп не ответил по существу на вопрос журналиста о том, сколько еще он будет позволять Владимиру Путину игнорировать его требования о прекращении огня и переговорах с Украиной. Во время общения с представителями СМИ корреспондент напомнил главе Белого дома о невыполненных российским диктатором обещаниях, однако Трамп перевел разговор на критику телеканала.

Журналист представлял телеканал MS NOW. Услышав его название, Трамп переспросил, какое именно издание задало вопрос, а затем назвал его фейковым. Также американский президент заявил, что у телеканала самые низкие рейтинги за всю его историю.

Вопрос о Путине

Корреспондент обратил внимание Трампа на то, что в течение последних 22 месяцев тот неоднократно устанавливал Путину дедлайны. Речь шла о требованиях прекратить огонь и провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако российский диктатор неоднократно игнорировал эти требования. В связи с этим журналист прямо спросил американского президента, когда закончится политика умиротворения в отношении Путина.

"Когда закончится политика умиротворения?" – спросил корреспондент.

Реакция Трампа

Вместо того чтобы объяснить, как он планирует реагировать на дальнейшее игнорирование своих требований Кремлем, Трамп поинтересовался, какой телеканал представляет журналист.

После ответа, что речь идет о MS NOW, президент США перешел к критике СМИ. Он назвал телеканал фейковым и заявил, что его рейтинги сейчас худшие за всю историю.

Таким образом, на вопрос о дальнейшей политике Вашингтона в отношении Москвы Трамп конкретного ответа не дал.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп высказался об отношениях с Путиным и Зеленским и назвал "причину", почему война в Украине закончится