У Трампа отложили идею склонить Россию к миру выгодными бизнес-сделками: Кремль не заинтересован

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от продвижения идеи экономического поощрения России для прекращения войны против Украины. Предложенные Вашингтоном энергетические и авиационные проекты не заинтересовали Москву.

Сейчас страна-агрессор продолжает настаивать на территориальных уступках со стороны Киева. Об этом сообщает агентство Reuters.

Известно, что Виткофф и Кушнер во время разговоров с европейскими представителями дали понять, что бизнес-партнерство больше не рассматривается как один из главных инструментов убеждения России завершить войну.

Ранее администрация Трампа рассматривала возможность привлечения американского бизнеса к масштабным проектам на территории России. В частности, речь шла об инвестициях американских компаний в российскую нефтяную отрасль, производство титана и энергетическую инфраструктуру.

Одной из обсуждавшихся идей было участие американского инвестора в проекте газопроводов Nord Stream, по которым до полномасштабного вторжения Россия поставляла газ в Германию. Как сообщало Reuters в октябре, этот вопрос обсуждали представители США и России, в том числе Джаред Кушнер.

Кушнер, который вместе со спецпосланником Стивом Виткоффом пытался содействовать достижению перемирия между Москвой и Киевом, рассматривал экономическое сотрудничество как один из возможных способов восстановления мира.

Однако российская сторона впоследствии утратила интерес к таким предложениям. Москва же не рассматривала предложенный формат сотрудничества как приемлемый.

"Было совершенно очевидно, что россияне не заинтересованы в таких предложениях", – сказал собеседник Financial Times.

Главным препятствием остается позиция Москвы относительно условий завершения войны. Россия продолжает требовать от Украины отказа от территорий и других уступок, которые Киев считает неприемлемыми.

Таким образом, перспективы экономического сотрудничества с Соединенными Штатами не стали для Кремля достаточным стимулом для смягчения требований на переговорах.

В то же время в октябре администрация Трампа временно ослабила санкционные ограничения США в отношении российского топлива. Это решение было связано с договоренностью о поставках Россией дизельного топлива на мировые рынки с целью снижения цен на энергоносители.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Белый дом мог пересмотреть тактику мирного урегулирования российско-украинской войны. В частности, администрация президента США Дональда Трампа сняла с повестки дня идею экономического поощрения Москвы.