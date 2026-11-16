У Трампа, Путина и Си Цзиньпина разные цели: в Reuters раскрыли, есть ли шансы на большую сделку на переговорах

Возможная трехсторонняя встреча лидеров США, России и Китая, которая может состояться на следующей неделе в китайском Шэньчжэне, вряд ли завершится масштабными договоренностями. Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин рассматривают переговоры исходя из разных интересов, а сама идея совместной встречи вызывает обеспокоенность в странах, у которых не будет места за столом переговоров.

Об этом говорится в материале Reuters. Сейчас переговоры об организации встречи еще продолжаются.

Стороны пока не согласовали ни повестку дня, ни формат беседы. В то же время ожидается, что она может состояться в Шэньчжэне, где лидеры будут находиться во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Президент США Дональд Трамп... Источник: Reuters. Развернуть

У каждого из политиков есть собственные ожидания от потенциальных переговоров. Владимир Путин рассчитывает использовать встречу для достижения договоренностей о завершении войны против Украины на условиях Москвы.

Дональд Трамп, в свою очередь, заинтересован в дипломатическом результате, который мог бы стать заметным достижением его президентства. В частности, американский лидер хотел бы обсудить с Китаем и Россией вопросы контроля над ядерными вооружениями.

Однако позиция Си Цзиньпина гораздо сдержаннее. Для китайского лидера такая встреча связана с рядом рисков, поскольку Пекин не заинтересован в переговорах о ядерном разоружении на условиях, предусматривающих одинаковые ограничения для Китая, США и России.

Президент России Владимир Пу... Источник: REUTERS/Максим Шеметов/Pool/архивное фото. Развернуть

Как пояснил Эдгард Каган, бывший высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена по вопросам Восточной Азии, Китай не хочет обсуждать контроль над ядерными вооружениями с Соединенными Штатами, а тем более вместе с Россией. Это фактически означало бы признание Китая ядерной державой, которая должна подпадать под аналогичные ограничения.

В то же время ядерные арсеналы трех стран существенно различаются. По оценкам, у США и России более 5000 ядерных боеголовок у каждой, тогда как у Китая – около 500, хотя Пекин активно наращивает свой арсенал.

Представитель администрации Трампа также признал, что Вашингтон не ожидает достижения конкретного соглашения по ядерным вопросам во время этой встречи. При этом он подчеркнул, что Китаю пора присоединиться к соответствующему диалогу.

Перспектива переговоров трех лидеров вызывает беспокойство у государств, которые не будут в них участвовать. В частности, Украина и Тайвань опасаются, что ведущие мировые державы могут договариваться о сферах влияния без учета интересов других стран.

Известно, что возможную встречу уже сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года, во время которой США, Великобритания и Советский Союз определяли основы послевоенного мирового порядка. Именно тогда были заложены принципы распределения сфер влияния между великими державами.

Особый восторг идея такой встречи вызывает среди российских националистов. Они рассматривают ее как возможность для Москвы закрепить свой статус одной из ведущих мировых держав и добиться выгодных условий завершения войны против Украины.

Российский националистический идеолог Александр Дугин назвал потенциальные переговоры подтверждением многополярного мирового порядка. По его словам, само участие России наряду с США и Китаем продемонстрирует, кто имеет решающее влияние в мире.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее выражал обеспокоенность возможностью повторения сценария Ялтинской конференции.

"Мы действительно не хотим, чтобы это превратилось в "Ялту 2, 3, 4" с перераспределением влияния", – заявлял он в прошлом месяце.

Несмотря на сближение Пекина и Москвы в последние годы, их подходы к будущей встрече различаются. Россия стремится вынести на обсуждение войну против Украины, тогда как Китай, по информации источников Reuters, не поддерживает включение этого вопроса в повестку дня.

Американский чиновник также отметил, что Трамп вряд ли поднимет тему войны в Украине во время трехсторонних переговоров, поскольку такой формат не является подходящей площадкой для ее обсуждения.

Кроме того, для Си Цзиньпина важным фактором является непредсказуемый стиль ведения переговоров американского президента. Он существенно отличается от привычного китайскому лидеру тщательно подготовленного формата международных встреч.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что стороны обмениваются предложениями относительно возможной повестки дня. В то же время он назвал потенциальную встречу интересным событием, которое привлечет внимание всего мира.

По мнению бывшего высокопоставленного чиновника Государственного департамента США Курта Тонга, Трамп может использовать поездку для демонстрации своего лидерства и дипломатических способностей на международной арене. В частности, американский президент может стремиться добиться внешнеполитических успехов на фоне недавних электоральных неудач Республиканской партии и перспективы перехода Конгресса под контроль демократов в следующем году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне 19 ноября может состояться трехсторонняя встреча лидеров США, КНР и РФ Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Есть опасения, что на повестке дня переговоров будут соглашения в стиле Ялты 2.0, однако у каждого из лидеров собственное видение международной архитектуры, безопасности и своей роли в этом.