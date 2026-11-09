"У России рекордные потери на фронте": Зеленский заявил об усилении переговорных позиций Украины перед встречей в Абу-Даби. Видео

Позиции Украины на переговорах с государством-агрессором РФ укреплены благодаря достижениям наших воинов на передовой. В частности, Силы обороны обеспечили рекордные суточные и недельные результаты в уничтожении захватчиков.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который в понедельник, 9 ноября, записал традиционное видеообращение к гражданам. Ролик опубликован на YouTube-канале ОП Украины.

Ситуация на фронте

9 ноября на Ставке верховного главнокомандующего глава государства заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Михаила Драпатого о наших позициях на фронте.

"Сейчас украинские военные действительно усиливают украинские переговорные позиции: каждая задача, которая полностью выполнена, каждая оборонительная операция, которая добавляет Украине сил и результатов, усиливает Украину и прежде всего усиливает нас в переговорах.

В эти дни наши защитники, защитницы обеспечивают и рекордные результаты в уничтожении российских оккупантов: у России рекордные потери на фронте – ежедневные и еженедельные. И работают украинские дальнобойные санкции. Мы совершенно справедливо отвечаем России на ее войну и доказываем, что войну нужно завершить", – сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что Москва может сделать это – закончить войну. И сейчас важно, чтобы Вашингтон "именно в этом убеждал" россиян, отметил президент.

Переговоры в Абу-Даби

Встречи трехстороннего формата в столице ОАЭ начнутся 10-го и продолжатся 11 ноября. Наша переговорная группа уже в Эмиратах, сообщил Зеленский.

Он рассказал, что отдельные форматы запланированы с участием наших европейских партнеров. Все встречи "должны привести к одному – приблизить реальный мир".

В понедельник Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и проинформировал его о предстоящих дипломатических усилиях.

"Мы очень ценим поддержку каждой страны. Индия предлагала меры по обеспечению продовольственной безопасности, которые, к сожалению, не были поддержаны российской стороной. И сейчас в Абу-Даби на встречах наша команда будет предлагать шаги по деэскалации, должно быть понимание, как организовать трехсторонний формат на уровне лидеров, чтобы по-настоящему честно закончить эту войну. Мир нужен. Гарантии безопасности нужны. И реальные ресурсы для восстановления Украины после войны нужны", – отметил президент.

Защита громад от атак врага

Также на Ставке обсуждали "очень много вопросов, которые нужно решить для областей, городов и громад, которым тяжелее всего" из-за российских обстрелов. В частности, присутствовали представители Киева, Харькова, Херсона, Днепра, Сум и Донетчины.

"Мы подробно обсудили вызовы, связанные с российской операцией против наших мостов и энергосети – Россия пытается разделить Украину по Днепру и максимально испортить жизнь людей, жизнь наших городов и сел. Каждую неделю обновляем меры противодействия, и важно, чтобы все уровни власти – центральный, местные – были эффективными в защите людей", – заявил Зеленский.

Кабмин готов помочь с вопросами, которые не решались на местах, и добавить государственные ресурсы там, где это необходимо.

"Все годы этой войны мы справляемся именно так – мы устраняем дефициты, ищем и поставляем необходимые вещи: оружие прежде всего, оборудование, необходимые ресурсы, в том числе энергетические. Власть на центральном уровне всегда помогает, и нужно, чтобы на уровне громад, на уровне областей было сделано то, о чем мы договорились и что определено всеми планами устойчивости", – призвал глава государства.

Поддержка от ЕС

Накануне Зеленский говорил с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейской комиссии. Президент поблагодарил политика за понимание.

Евросоюз передаст нашей стране дополнительную помощь, параметры которой готовит премьер-министр Украины Сергей Корецкий вместе с представителями ЕК.

"Должно быть усиление, в частности, логистики, транспортных перевозок, которые Россия пытается заблокировать, – нашей энергетики, способности наших людей пережить эту зиму. Мы говорим со странами-партнерами в двустороннем порядке, на этой неделе будут еще соответствующие встречи. И будут оборонные пакеты, мы готовим их именно сейчас", – уточнил Зеленский.

Также Киев пытается договориться об открытии всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС до конца текущего года. Это абсолютно реалистично, отметил Зеленский.

Работа в Верховной Раде

"И эта неделя в Украине – пленарная. В повестке дня важные законопроекты, которые имеют значение для нашей европейской интеграции Украины, для финансирования нашего государства и для борьбы с коррупцией", – напомнил глава государства.

В частности, он подал законопроект, который обеспечит продвижение в присоединении к Организации экономического сотрудничества и развития. Это группа наиболее сильных в экономическом и социальном отношении стран, и Украине нужно быть партнером именно таких государств.

"Я прошу парламентариев быть результативными и поддержать законопроекты, которые есть на этой неделе", – обратился президент к народным депутатам.

Как писал OBOZ.UA:

– 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-совещание с руководителями областных администраций. Был доклад по Херсону, где говорилось о том, что российская армия под прикрытием гуманитарной операции в Олешках провела масштабную ротацию личного состава и техники на Левобережье.

– Также президент утвердил законопроект, предусматривающий возвращение обязательного декларирования для всех сотрудников Службы безопасности Украины. Это позволит проверять их состояние, имущество и образ жизни. Глава государства призвал депутатов Верховной Рады безотлагательно принять соответствующий закон.