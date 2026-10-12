В России дали "сигнал" о планах войны против Украины: в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениями

Объявление 11 октября президентом США Дональдом Трампом о немедленном "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной, о котором не слышали ни в Киеве, ни, судя по всему, в Москве, вызвало новый всплеск заявлений из России. В частности, показательной стала реакция на это объявление со стороны Z-блогеров.

В то же время картину того, как именно Россия "хочет" завершения войны, дополнил новый пост заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева. О чем недвусмысленно сигнализировали из Москвы, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

"Энергетическое перемирие" имени Трампа

Толчком для нового всплеска показательных заявлений из России стало объявление Трампом о начале "энергетического перемирия", о котором якобы договорились Киев и Москва.

В обеих столицах это заявление встретили с удивлением: консенсус относительно условий такого прекращения огня до сих пор не достигнут.

На момент объявления Трампом "немедленного начала прекращения огня" у Киева не было никакой информации о таком шаге. О том, что заявление Трампа стало "новостью", заявил и лично президент Украины Владимир Зеленский, который, впрочем, подчеркнул, что Украина готова к любым шагам по деэскалации – при условии, что их будет соблюдать и агрессор.

Россия же более чем исчерпывающе ответила ударом по энергетическому объекту в Харькове, в то время как публично Кремль хранил молчание.

Реакция Z-блогеров

Зато с симптоматичной реакцией на заявление Трампа выступили провоенные российские блогеры. Эта реакция сводится к сомнениям в том, что инициатива президента США найдет воплощение в реальной жизни.

Некоторые российские милблогеры поставили под сомнение правдивость объявленного Трампом соглашения о прекращении огня в энергетике.

Один из связанных с Кремлем Z-блогеров назвал странным, что о прекращении огня заявляет Вашингтон, а не Москва или Киев.

Другой напомнил, что 14 сентября Трамп уже выступал с практически аналогичным заявлением о прекращении взаимных ударов по энергетике – и тот анонс ни к чему не привел. Подобная судьба, намекнул этот Z-блогер, ждет и очередное "трамповское перемирие", а Трамп со своим заявлением либо поспешил, либо оно вообще не имеет под собой оснований.

В ISW напомнили, что российские ультранационалистические блогеры являются важной частью электората российского диктатора Владимира Путина. Они не просто делятся собственными размышлениями в таких постах. Пропагандисты войны "часто усиливают кремлевские нарративы и освещают ключевые аспекты российского геостратегического мышления".

Поэтому их реакция показательна.

"Скептицизм милблогеров в отношении прекращения огня свидетельствует о том, что российское государство не готовится к заключению соглашения о прекращении огня в энергетике. Кремль постоянно с 2025 года заявляет, что не желает заключать или соблюдать какое-либо прекращение огня в Украине, которое не приведет к полной победе России", – напомнили аналитики об очевидных почти для всех (кроме, похоже, Белого дома) реалиях.

Новое заявление Медведева

На фоне последних заявлений Трампа о прекращении огня и вновь поднятой им темы о "необходимости" смены президента Украины в публичную плоскость вышел Дмитрий Медведев.

Он обозначил позицию Кремля: Москва не заинтересована ни в каком прекращении огня, ведь только российские войска на фронте и баллистические ракеты являются "единственными инструментами, приближающими Россию к победе".

Учитывая, что только за последнюю неделю российские войска убили более 150 гражданских украинцев, аналитики трактуют заявление Медведева как сигнал: Россия рассматривает победу через призму нанесения максимального ущерба стратегическому тылу Украины – с тем, чтобы заставить Киев капитулировать.

В ISW подчеркнули, что заявления России о переговорах и выборах в Украине звучат именно тогда, когда Силы обороны имеют значительный импульс на поле боя. Цель этих заявлений, очевидно, заключается в подрыве поддержки Украины со стороны западных стран, ведь эта поддержка является неотъемлемой составляющей последних украинских успехов на фронте.

"Кремль, вероятно, рассчитывает, что российские войска смогут вернуть утраченный импульс на поле боя после недавних украинских контратак и продолжить войну, если им удастся убедить западные государства прекратить поддержку Украины", – отметили аналитики.

В частности, россияне рассчитывают на повторение ситуации, которая уже имела место в марте 2025 года. Тогда США приостановили передачу Украине разведывательных данных, что способствовало продвижению россиян в Курской области.

"Москва, вероятно, стремится к повторному прекращению обмена критически важными разведывательными данными с США. Для этого Кремль пытается укоренить ложный нарратив о том, что Украина является препятствием на пути к миру, перекладывая собственную ответственность за срыв добросовестных переговоров на Украину, настаивая на своих максималистских требованиях и отказываясь от компромиссов", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW нашли новые доказательства того, как и в какой степени минобороны РФ лжет об успехах России на фронте. Почти ежедневно там заявляют о захвате сотен квадратных километров украинской территории, тогда как в реальности эти "продвижения" не только не имеют подтверждений – местами Россия не продвигается, а отступает.