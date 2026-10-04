"У Путина не было бы альтернатив": Шарп назвал фактор, который изменил бы войну на запугивание в пользу Украины

Украина могла бы существенно усилить сдерживание России, если бы получила больше реактивных дронов и, в особенности, баллистических ракет. Тогда российскому диктатору Владимиру Путину было бы значительно сложнее продолжать кампанию ударов по украинской инфраструктуре, не учитывая возможный ответ.

Для эффективного сдерживания России недостаточно лишь увеличивать количество перехваченных российских дронов. Об этом израильский военный обозреватель Давид Шарпа сказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Принципиальным фактором является способность Украины нанести противнику настолько значительный ущерб, чтобы Москва была вынуждена учитывать его при планировании собственных атак.

"Самый важный фактор — это взаимное устрашение и собственные возможности нанести противнику колоссальный ущерб", — подчеркнул военный обозреватель.

В настоящее время Украина уже обладает возможностями существенно нарушать работу энергетической системы в приграничных регионах России и на оккупированных территориях, в частности в Крыму. В то же время украинских возможностей пока недостаточно для того, чтобы системно разрушить энергетическую систему Москвы и Московской области.

Для этого необходимо было бы постоянно наносить удары по ключевым энергетическим узлам с применением значительного количества мощных боеприпасов.

При этом эксперт назвал вооружение, которое могло бы качественно изменить возможности Украины.

"Если бы у Украины были баллистические ракеты, возможности Украины вышли бы на качественно новый уровень", — сказал Шарп.

Важным инструментом также могли бы стать реактивные дроны и эффективные крылатые ракеты. По словам обозревателя, их применение могло бы усилить способность Украины наносить удары по российской инфраструктуре и одновременно создавать для Кремля дополнительный фактор сдерживания.

"Если бы у Украины было больше возможностей — будь то реактивные дроны или баллистические ракеты, особенно баллистические ракеты, — я вас уверяю, у него не было бы альтернатив", — заявил Шарп.

В то же время он отметил, что окончательно оценивать способность Украины нанести России масштабный ущерб можно только на основе реальных результатов. Именно демонстрация таких возможностей могла бы стать важным элементом взаимного сдерживания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина впервые применила в боевых условиях новую тактическую баллистическую ракету FP-7. Президент Владимир Зеленский 1 октября обнародовал видео запуска ракеты и заявил, что после первого боевого применения следующим этапом должно стать ее производство.

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